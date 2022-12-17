Мнение: Аквариум

В отеле «Radisson» в Берлине треснул гигантский аквариум высотой 16 метров и диаметром 11,5 метра.

Аквариум вмещал 1 миллион литров воды, в нем жили порядка 1,5 тысяч рыб почти 100 видов.

Вода из аквариума хлынула на улицу, снеся окна и витрины отеля.

Радиостанция rbb24 сообщает, что американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке аквариума, отправит в немецкую столицу команду для расследования инцидента.

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К слову, утверждение BBC, что аквариум в берлинском отеле «Radisson» был самым большим в мире, не совсем верно. Еще в 2016 году в Книгу рекордов Гиннесса был включен аквариум в «Авиапарке» в Москве, как самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Высота московского аквариума – 20,3 метра , берлинский аквариум был на 4 метра ниже – 16 метров.

А если считать по количеству воды, то самый большой в мире аквариум находится в США, в Джорджии, в нем 24 млн литров воды.

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

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