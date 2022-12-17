 

Мнение: Аквариум

17.12.2022, 21:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В отеле «Radisson» в Берлине треснул гигантский аквариум  высотой 16 метров и диаметром 11,5 метра.

Аквариум вмещал 1 миллион литров воды, в нем жили порядка 1,5 тысяч рыб почти 100 видов.

Вода из аквариума хлынула на улицу, снеся окна и витрины отеля.

Радиостанция rbb24 сообщает, что американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке аквариума, отправит в немецкую столицу команду для расследования инцидента.

Будут искать «руку Москвы»? Следы ФСБ?

К слову, утверждение BBC, что аквариум в берлинском отеле «Radisson» был самым большим в мире, не совсем верно. Еще в 2016 году в Книгу рекордов Гиннесса был включен аквариум в «Авиапарке» в Москве, как самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Высота московского аквариума – 20,3 метра , берлинский аквариум был на 4 метра ниже – 16 метров.

А если считать по количеству воды, то самый большой в мире аквариум находится в США, в  Джорджии, в нем  24 млн литров воды.

Фотографии отсюда,  отсюда,  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10.22 / Американский минюст при Байдене начал сажать за «неправильные» взгляды

12.08.22 / Мнение: В Крыму снесли нехорошее СТО

05.09.22 / Премьер Эстонии пообещала продолжить работать над изоляцией России и укреплением санкций

07.06.22 / Мнение: Хорошее – повтори

16.08.21 / Деревенская сатира и отсылки к Булгакову: 5 причин посмотреть сериал “Маньячелло”

20.12.21 / Мнение: Милость

01.05.22 / Оружие массового уничтожения: в США озвучили сценарии развития спецоперации России на Украине

19.08.22 / «Царица Небесная» в лесах Висконсина и последующие чудеса в штате

29.10.20 / Лукашенко пригрозил Польше созданием антипольского телеграм-канала

28.09.22 / Ученые развеяли шесть мифов о вреде кофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика