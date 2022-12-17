 

Психолог назвала три способа избежать предновогодней депрессии

17.12.2022, 21:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Перед Новым годом многие подводят итоги года. Некоторые люди, понимая, что часть планов так и не удалось реализовать, начинают хандрить или вовсе впадать в депрессию. Однако стоит посмотреть на несделанное по-другому, считает психолог Юлия Никас, которая побеседовала с “Радио 1”.

По ее словам, необходимо найти причину того, почему те или иные идеи так и не были претворены в жизнь. Если в этом виноват сам человек, нужно не зацикливаться на разочаровании, а направлять энергию на решение проблемы. Мол, необходимо постоянно направлять себя на уровень выше.

Еще один способ избежать предновогодней депрессии – искать ответы на следующие вопросы:

  • как это сделать?
  • что с этим можно сделать?
  • какие опасения в итоге оказались беспочвенными?
  • что можно сделать по-другому в новом году ради изменения сложившейся ситуации?

Отвечая на данные вопросы, нужно поставить цель и расписать действия, которые помогут ее достичь. Небольшие шаги нужно делать хоть один раз в неделю, не реже. А еще очень важно понять, не навязаны ли эти цели другими. Если это так, то лучше отказаться от них и осознать, что действительно важно.

Третий способ – дарить радость другим. Вместо того, чтобы впадать в депрессию, можно устроить праздник для близких, знакомых или вовсе незнакомых людей. Это психолог называет спасительным “состоянием дарения”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.21 / Мнение: Кто подставил Джона Керри?

09.08.22 / В парках Москвы покажут короткометражки российских режиссеров

03.06.22 / На ПМЭФ-2022 могут состояться переговоры об обмене инвесторами между ЛНР и ДНР

27.10.22 / Мнение: Что России нужно от Украины

11.05.22 / Володин предупредил о желании США устроить голодомор на Украине

07.12.21 / Мнение: Есть ли жизнь без системы SWIFT?

07.12.22 / Идущего по берегу йети сняли на видео в Канаде

18.08.22 / Бомбить Хиросиму Трумэна попросил Сталин – ЦРУ рассекретило документы о роли СССР в бомбардировке Японии

23.12.21 / Лукашенко озвучил план теракта в Белоруссии: Все засняли

03.08.22 / В Воронеже рабочие авиазавода во время шумихи вокруг Тайваня вынесли композитное крыло для МС-21-300

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика