Психолог назвала три способа избежать предновогодней депрессии

Перед Новым годом многие подводят итоги года. Некоторые люди, понимая, что часть планов так и не удалось реализовать, начинают хандрить или вовсе впадать в депрессию. Однако стоит посмотреть на несделанное по-другому, считает психолог Юлия Никас, которая побеседовала с “Радио 1”.

По ее словам, необходимо найти причину того, почему те или иные идеи так и не были претворены в жизнь. Если в этом виноват сам человек, нужно не зацикливаться на разочаровании, а направлять энергию на решение проблемы. Мол, необходимо постоянно направлять себя на уровень выше.

Еще один способ избежать предновогодней депрессии – искать ответы на следующие вопросы:

как это сделать?

что с этим можно сделать?

какие опасения в итоге оказались беспочвенными?

что можно сделать по-другому в новом году ради изменения сложившейся ситуации?

Отвечая на данные вопросы, нужно поставить цель и расписать действия, которые помогут ее достичь. Небольшие шаги нужно делать хоть один раз в неделю, не реже. А еще очень важно понять, не навязаны ли эти цели другими. Если это так, то лучше отказаться от них и осознать, что действительно важно.

Третий способ – дарить радость другим. Вместо того, чтобы впадать в депрессию, можно устроить праздник для близких, знакомых или вовсе незнакомых людей. Это психолог называет спасительным “состоянием дарения”.