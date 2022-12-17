 

Проснуться насекомым: “Превращение” Франца Кафки

17.12.2022, 21:43, Разное
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“Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое”.

Хочется скорей проснуться, стряхнуть с себя страх сновидения, который отзывается болью во всем теле, как обычно это бывает, но в случае с Кафкой это реальность. Его обыденная нормальная реальность. Это сюрреалистичный мир остается реальностью для его героев даже проснувшись, и это пугает.

Тот, кто сталкивается с миром Кафки впервые, может удивиться той естественной манере, с которой писатель ведет повествование: Грегор Замза, жизнь которого изменилась на 360 градусов в одно утро, даже не задается вопросом – “как возможно, чтобы человек стал насекомым?”.

До превращения главный герой Грегор живет для своих родных, и им это нравится, более того – они к этому привыкли и воспринимают как должное. Он свыкся с ролью коммивояжера, хотя это ему не по душе… Свою самоотверженность и любовь к своей семье он выражает взятием полной ответственности за жизнь отца-банкрота, больной матери и младшей сестры, у которой все еще впереди и ее мечта о консерватории должна обязательно осуществиться благодаря ему.

Превращение Грегора меняет отношение к нему тех, кто без него не мог: он стал не нужен, он стал обузой, его присутствие с ними в одном доме вызывает у них физическое отвращение. Даже у сестры, которая питала к нему теплые чувства. А наш герой Грегор в это время остается все таким же − любящим и понимающим…

Название повести “Превращение” метафорично – это не только физическое превращение человека в насекомого, но это и превращение любви в ненависть, обожания − в безразличие, приятия − в отвержение. Вообще обида и боль писателя на родителей, на отца, звучит сквозь страницы и “Превращения”, и другие произведения автора. Этими чувствами напитаны его герои, которые, как и Кафка, все родом из детства. А детство у писателя было не самым счастливым: писатель часто вспоминал случай, когда ему еще совсем ребенком захотелось посреди ночи воды. За это его отец выставил его на улицу в одной ночной рубашке. И таких примеров жестокости воспитания со стороны своего отца он помнил достаточно.

В мире Франца Кафки – человек уже рождается виноватым. И единственный способ загладить свою вину перед остальными – это умереть, освободив их и себя. Что и происходит с главным героем “Превращения”.


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