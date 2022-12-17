 

Институт развития «Интернета» разработает замену Emoji

17.12.2022, 21:33, Разное
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Федеральным институтом развития информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет» начата разработка «ru.жиц» – инструментария и контента, который заменит собой emoji на электронных устройствах российских пользователей.

Заказ на создание такого комплекта анимированных графических миниатюр был сформирован в связи с появлением в наборах emoji пиктограмм, изображающих однополые отношения. На фоне новых законов такие смайлы можно расценить как попытку побудить пользователя вступить в нетрадиционные сексуальные отношения. Институтом было выбрано наименование «ru.жицы», чтобы подчеркнуть российское (а следовательно безопасное) происхождение технологии.

Первый этап контракта предполагает разработку пятнадцати анимированных миниатюр в течение 2023 года. Ожидается, что среди них будут пиктограммы «Солдат», «Традиционная семья», «Общественник» и другие. Сумма первого этапа контракта составила 180 млн рублей, она включает в себя затраты на рекламу и «иные формы продвижения» новинки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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