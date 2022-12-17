 

В США объявили цены на новый гибридный Toyota Prius 2023 года

17.12.2022, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японский автомобильный гигант Toyota рассекретил цену на новую гибридную модель Toyota Prius на американском рынке.

Обновленная версия стала дороже предшественника и будет продаваться от 27,4 тысяч долларов. В модели установили 6 портов для подключения гаджетов, датчик контроля слепых зон, а также систему экстренного торможения. В салоне гибрида Toyota Prius применили крупный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Более расширенная комплектация будет продаваться за 30,8 тысяч долларов. Автомобиль получил беспроводную зарядку, панорамную крышу, а также огромный экран мультимедийной системы. Новый гибрид предполагает суммарную мощность 223 л.с.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.21 / РПЦ закупит 60 км телевизионного кабеля в качестве учебно-методических материалов для воспитательной работы

07.10.22 / Военный комиссар Ларса пообещал отремонтировать «Северный поток» за личные деньги

05.09.22 / В Лихтенштейне землетрясение прервало заседание парламента, на котором обсуждали страхование от землетрясений

18.09.21 / Жизнь – она зебра: каких знаков в октябре поджидает белая полоса, а каких – черная

12.10.22 / Прям помолодела сразу – Личное мнение

17.11.20 / Судья остается: Анджелина Джоли потерпела поражение в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом

05.08.22 / ООО “МСК”: быстрый и эффективный вывоз строительного мусора в Москве

25.11.21 / Конец демократии: в Европарламенте приравняли к радикалам противников Bellingcat

05.08.21 / Ксения Бородина о возможном примирении с Курбаном Омаровым: “Такое не прощают”

24.06.21 / Шэрон Стоун резко высказалась о Мерил Стрип: “Злодеек я играю лучше”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика