В США объявили цены на новый гибридный Toyota Prius 2023 года

Японский автомобильный гигант Toyota рассекретил цену на новую гибридную модель Toyota Prius на американском рынке.

Обновленная версия стала дороже предшественника и будет продаваться от 27,4 тысяч долларов. В модели установили 6 портов для подключения гаджетов, датчик контроля слепых зон, а также систему экстренного торможения. В салоне гибрида Toyota Prius применили крупный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Более расширенная комплектация будет продаваться за 30,8 тысяч долларов. Автомобиль получил беспроводную зарядку, панорамную крышу, а также огромный экран мультимедийной системы. Новый гибрид предполагает суммарную мощность 223 л.с.