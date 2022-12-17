 

Компания Audi представит концепт электрического седана Activesphere 26 января 2023 года

17.12.2022, 21:25, Разное
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Немецкая компания Audi официально представит новый концептуальный внедорожник под названием Audi Activesphere.

До настоящего времени публика могла лишь ознакомиться с тизерными изображениями, которые частично раскрывали некоторые особенности кузова. В свою очередь, производитель готовится показать прототип внедорожника, внешний вид и характер которого смогут применить для всех последующих новинок.

Модель получила полностью электрическую силовую установку, агрессивные покрышки, а также увеличенную подвеску для повышенной проходимости. Официальная премьера концепта запланирована на 26 января текущего года.


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