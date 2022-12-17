 

Мнение: Либертариане или коммунисты, скряги или транжиры, лизинг или ипотека

17.12.2022, 20:25, Разное
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1. Виктор Мараховский пишет (ссылка):
 
Классика зарубежных мемов многое объясняет и о людях. Изображение сверху – «Мой пёс, когда ОН ест», снизу – «Мой пёс, когда Я ем». Флаг сверху – т.н. «гадсденовский», со змеёй и надписью «не наступай на меня», символ индивидуалистического либертарианства.

Мимоходом замечу, что как либертарианство, так и коммунизм убедительно, с разгромным счётом проигрывают здоровому капитализму. Это не моё мнение, это такой же исторический факт, как эволюционный проигрыш динозавров, например.

2. В Школе Капитализма я пишу про скряг и транжир. Цитирую из середины поста (ссылка):
 
…поэтому, когда классики сравнивают экономных людей с бездумными мотами, им приходится для правдоподобности прикручивать к скрягам какие-нибудь недостатки.

Например, книжный скряга может иметь низкое происхождение, подлый характер или душевную болезнь. Или, — избитый литературный приём, — скряга может быть на 40 лет старше транжиры. Понятно, что пышущий здоровьем юноша, который любит девушек и дерётся на дуэлях, выигрывает в глазах читателя у седого пузатого старика. Однако если мы сравним двух ровесников, один из которых спокойно наслаждается богатством, в то время как другой пускается в постыдные авантюры, чтобы закрыть карточные долги, сравнение будет уже отнюдь не в пользу транжиры…

3. Тем, кого пугает одно слово «ипотека», власти собираются предложить квартиры в лизинг (ссылка):

Власти России планируют внедрить механизм лизинга жилья, предусматривающий аренду квартир с последующим выкупом в качестве альтернативы ипотеки. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года, подлинность документа подтвердил изданию источник на финансовом рынке.

В Минфине газете также подтвердили эти планы. Ведомство предлагает прорабатывать развитие рынка лизинга жилья, предусматривающего в том числе возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм вместе с развитием рынка аренды будет способствовать повышению доступности жилья, пояснили в министерстве.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с изданием уточнила, что покупать жилье с помощью лизинга в России разрешено с 2011 года, однако этот инструмент пока не получил широкого распространения.

Источник: Место для дискуссий


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