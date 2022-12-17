 

Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор

17.12.2022, 20:22, Разное
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Город Сочи – один из самых популярных направлений в России для сделок с недвижимостью. Квартиры на курорте относительно дорогие и, как правило, при прочих равных по цене могут сравниться с квадратными метрами в Москве и Санкт-Петербурге. Меж тем, жители столицы активно покупают там жилье.

Однако москвичи нацелены не то, чтобы жить на берегу Черного моря. представитель местной риелтерской компании Юлия Усачева объяснила, для чего жители российской столицы приобретают недвижимость на курорте.

В интервью порталу “Лента.ру” она подчеркнула, что москвичи реже остальных россиян покупают недвижимость в Сочи просто для жизни. По словам эксперта, квартиры на курорте рассматриваются как объекты для инвестиций или место отдыха.

Особое внимание жители Москвы обращают на комплексы апартаментов с управляющими компаниями. Риелтор отметила, что приоритетом для потенциальных собственников остается близость жилья к морю, а также ровная местность.

Кроме того, эксперт обратила внимание, что у москвичей есть преимущество при покупке недвижимости в Сочи. Они могут прилететь и рассмотреть объекты на месте. В это же время большинство жителей Сибири и Дальнего Востока вынуждены искать квартиру дистанционно из-за высокой стоимости билетов и дальности перелетов.


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