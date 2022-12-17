Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки

В прошлом роковая блондинка и жгучая брюнетка были не разлей

вода: вместе работали, развлекались, планировали общий бизнес. Он-то и стал

камнем преткновения: Собчак отвергла и обесценила полные энтузиазма идеи

Канделаки. К тому же вражду породила ревность. Ксения была влюблена, вдруг увидела

в подруге соперницу и рявкнула на нее, чтобы сбить спесь.

Анастасия Волочкова и Дана Борисова

Светские львицы врезали друг другу на телевидении и судились

из-за грязных оскорблений. Причина — обвинения в пагубных пристрастиях и

занятиях проституцией. За хамскими выпадами конкуренток следила вся страна. В

2022 году Борисова сделала первый шаг к прощению, но Волочкова осталась при

своем.

Лариса Долина и Валя Карнавал

Эстрадная дива публично унизила юную вокалистку на съемках

музыкального шоу. Королева джаза раздавила Валю как артиста, заявив, что та

имеет право петь только дома и не попадает в ноты. Карнавал вступила в полемику

и чуть не довела Долину до нервного срыва. В Сети народ затравил обеих участниц

конфликта, поэтому напряжение между звездами то и дело всплывает на

поверхность.

Ольга Бузова и

Настасья Самбурская

Война между артистками началась в 2017 году, они боролись за

номинацию “Прорыв года” на премии МУЗ-ТВ. Самбурской намекнули, что

та не дотягивает до уровня Бузовой, вот Настасья и обиделась. Несколько лет она

изощренно обзывала Ольгу — и “лживой”, и “днищем” и

“бездарностью”. Недавно хамка пожалела о гнусном поведении, объяснив

его депрессией. Но прошлого не воротишь.

Ксения Бородина и Виктория Боня

Две звезды “Дома-2” грызутся не первое

десятилетие. Поговаривают, что развязала конфликт Боня — публично обвинила

Бородину в употреблении запрещенных веществ. Для Ксении это стало плевком в

лицо, и сглотнуть его она не могла. Так годами и продолжается обмен колкостями.

В 2021 году Бородина высмеяла Боню за “километры” обработанных

мужских гениталий и призвала не пиариться за ее счет.