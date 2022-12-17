Мнение: Про “крышеснос”

В ленте смешной пост.

Все примеры “крышесноса” – мимо границ. Некоторые – очень далеко. Опишете почему?

Еще опишите, что почувствует партнер такой Ученицы, если она воплотит это трололо в жизнь.

Для полноты картины представьте девушку с плохим или очень плохим имиджем.

Кстати, именно такие учатся подобному “пикапу” и воплощают все всерьез. Как думаете, почему?

Крышеснос – пикаперский термин. На чем основан реальный крышеснос я позже опишу.

Я знала одного рыбака, который двадцать лет назад пошел из любопытства учиться пикапу.

Вот у него и “ближе-дальше” работало, и “крышеснос”, и “кинестетика”, и “подстройка снизу”, и “разогрев”, и другие пикаперские, а по сути бихвиористские и НЛП-шные, примочки. И все у него было экологично, все было в границах, на то он и рыбак.

Если человек талантлив, он и пальцем вам картину нарисует, но это не значит, что палец – лучший живописный инструмент.

И он всегда изумлялся, почему же многие другие превращают пикап в такую дикость и пошлость. Все почти, за редким исключением.

Как думаете, почему?