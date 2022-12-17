Компания Opel представила новый электрический кроссовер Opel Mokka-e
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Известная марка Opel презентовала обновленную версию электрокара Opel Mokka-e.
Главным преимуществом транспортного средства указали улучшенное программное обеспечение и усиленные аккумуляторы. Кроме того, теперь автомобиль поступит на рынок под названием Mokka Electric. Запас хода электрокара в обновленной версии достигает 406 километров. Мощность установленного силового агрегата равна 260 л.с. Осуществить разгон до 100 км в час теперь можно за 10 секунд.
Напомним, ранее руководство бренда высказало решение в 2028 году перейти на производство исключительно электрических автомобилей. На данный момент всего представлено около 10 электрокаров под брендом Opel.
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