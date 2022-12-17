 

«Полоса уныния» — уровень потребительского доверия в Великобритании остаётся рекордно низким восьмой месяц подряд

17.12.2022, 19:15, Разное
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Потребительское доверие в Великобритании в декабре выросло, однако всё ещё остаётся около рекордного минимума, так как доходы британцев снижаются на фоне инфляции, передаёт Bloomberg. При этом множество британцев считают, что их финансовое положение будет лишь ухудшаться в течение следующего года.


АР

Индекс потребительского доверия Великобритании, отражающий отношение населения к экономической ситуации в стране, остаётся на рекордно низком уровне уже восьмой месяц, что является самой длинной «полосой уныния» за всю 50-летнюю историю проведения опроса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию GfK. 

Хотя показатель вырос на два пункта — до -42 в декабре, — он остался близок к рекордно низкому показателю — -49 в сентябре.

Как отмечает новостное агентство, результаты исследования отражают влияние, которое рост цен и перспектива рецессии оказывают на британцев. Всё чаще жители Соединённого Королевства сообщают об ухудшении своего финансового положения. Более того, многие ожидают, что их положение ухудшится в течение следующего года.

По словам представителя GfK Джо Стейтона, в связи с продолжающимся ростом инфляции реальная зарплата британцев падает, что особенно ощущается во время подготовки к праздникам. По сравнению с декабрём предыдущего года, все индексы GfK — за исключением одного, отслеживающего уровень сбережений, — снизились.

За последний год Банк Англии повышал ставки девять раз и намерен в обозримом будущем сделать это вновь, чтобы сдержать инфляцию, которая при уровне 10,7% более чем в пять раз превышает целевой показатель — 2%. Bloomberg подчёркивает, что это лишь приведёт к дальнейшему снижению покупательной способности.

Стейтон считает, что в ближайшее время британцам не стоит ожидать «хороших новостей в бюджетной сфере», в связи с чем «маловероятно», что уровень доверия будет восстанавливаться.


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