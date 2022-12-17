Я не буду Мелким бесом, и Серой Шейкой меня не сделать

Российский учитель в поиске смысла. О чем думают и говорят те, кого сейчас скопом принято называть «пособниками».

Принято считать, что учителя РФ массово поддерживают специальную военную операцию, с удовольствием занимаются патриотическим воспитанием и промыванием детских мозгов. Но есть и те, кто не поддерживает происходящее — но при этом не уезжает из страны, а продолжает работать в школе. Как сейчас живут эти учителя?

Хорошие учителя и хорошие русские

Оппозиционеры бранят учителей уже много лет, и, вероятно, справедливо: и за то, что они убеждают учеников, будто на митинги ходят одни подкупленные дурачки, и за то, что кричат на школьников и запугивают их, и за то, что фальсифицируют выборы. За обучение шаблонному мышлению, за то, что их не интересует мнение учеников, за воспитание людей, способных работать лишь по готовым образцам. Считается, что учителя — пособники режима и воспитывают молчаливое послушное большинство. Довелось даже прочитать недавно у жителя дальнего зарубежья, что те учителя, которые остались работать в школе, — преступники, потому что занимаются пропагандой. А если не занимаются, то как минимум учат детей двоемыслию, лицемерию и лукавству. Или даже — когда говорят о своих обычных синусах и косинусах, Пушкине и Достоевском — делают вид, что ничего не происходит, что продолжается обычная жизнь, то есть нормализуют в глазах учеников ненормальную ситуацию.

Пытаться доказать, что учителя бывают другими — почти то же самое, что доказывать в нынешние времена, что бывают «хорошие русские». Разбираться никто особенно не хочет: хорошие учителя, плохие учителя… Виноваты все. И школа ваша виновата, и классика ваша виновата.

Тем, кто не принимает насилия и не верит в него как способ разрешения конфликтов, приходится как-то держаться между двух огней: сверху спускают очередные патриотические инициативы, одна безумнее другой, с одной стороны — бдят ура-патриоты, с другой — на учителя навешивают всю ответственность за все: от какого-нибудь физрука, обидевшего папу нынешнего школьника в далеком детстве, до Герасима, утопившего Муму.

Оправдываться не имеет смысла. Только жить дальше и работать — до тех пор, пока видишь в работе смысл.

Здесь — люди

Многие учителя — из тех, кто не принял крутой поворот, который совершила наша страна, — покинули ее если не в феврале-марте, то в сентябре-октябре. Но большинство из них остались. И сейчас мучительно размышляют о том, как жить во все сокращающемся пространстве свободы, как работать, можно ли сохранить себя и сохранить возможность дышать и говорить не о навязанном «важном», а о действительно важном: о свободе, о гуманизме, о ценности человеческой жизни. Все чаще в учительских разговорах звучит: «я не могу оставить своих детей неизвестно кому», «я здесь нужна», «здесь — люди».

Разговаривать с ними для газеты трудно. Нельзя сказать, что люди боятся. Но они точно знают, что за их высказываниями присматривают.

Если кто-то занимает хоть мало-мальский пост, связанный с проведением ЕГЭ или какой-то олимпиады, или даже если он основной сотрудник школы, а не совместитель, — любое публичное высказывание может стать основанием для того, чтобы отстранить его от работы.

Кто-то не хочет подставлять начальство — вменяемое и прикрывающее свой трудовой коллектив от спускаемых сверху инициатив. Кто-то не хочет терять важную работу в интересном и полезном проекте. Наконец, в Москве, например, учителя вообще не имеют права общаться с прессой напрямую — только через пресс-службу Департамента образования. Если журналист хочет поговорить с учителем — пусть присылает запрос в пресс-службу, она перешлет его в школу, а затем получит ответ из школы и передаст журналисту. Так что уже не вызывает удивления то, что любой учитель просит не называть его имени. И номера школы тоже. И города.

Невозможно дышать

И даже эксперт, который дает интервью, тоже просит снять его фамилию и оставить только имя — Михаил. Он филолог, но получил второе психологическое образование, стал психотерапевтом и проводит группы психологической поддержки для учителей. В конце февраля он вел обычную группу, посвященную профессиональному выгоранию, и в нее входило примерно двадцать учителей из разных городов РФ — от Красноярского края до Петербурга, из деревень и из престижных столичных школ. После 24 февраля стало появляться очень много запросов, связанных с тревогой.

ЦИТАТА

МИХАИЛ,

ФИЛОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЕЙ:

— «Февральско-мартовские разговоры были все со слезами: настолько людям стало душно. Женщина из Ульяновской или Самарской области просто плакала в зуме — невозможно дышать. Я чувствую бессилие и стыд за то, что происходит, но при этом должна выходить и вещать о Пушкине, о разумном-добром-вечном, и это идет вразрез с тем состоянием, в котором я нахожусь.

Мы говорим про вечные ценности, а это оказалось какой-то фальшивкой. Мы хотим показать, как прекрасен мир, как можно словом достучаться, а это не работает. Это вызывает у учителя литературы бессилие: зачем я существую, если я не делаю того, что, мне казалось, является моей сутью. А эта суть уничтожена, оказывается. Это вызывает ощущение беспомощности, ничтожности, с этим очень сложно справиться. Плюс конфликты с администрацией, плюс запреты говорить, что думаешь.

И самоцензура — когда уже сам себя останавливаешь: а стоит ли давать классу эти стихи, а не спровоцирует ли это что-то нежелательное.

Тут хороший материал для будущего исследования филологов, психологов и философов на тему «Что происходило с людьми»: как будто одна нога в одной реальности, другая — в другой, и есть в этом какая-то неадекватность, гибридность».

Конец прошлого учебного года был очень тяжел: дети с опрокинутыми лицами, отъезд коллег и учеников, а главное — полное ощущение бессмысленности всего: работы вообще, работы в школе, жизни в России, жизни вообще.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Практикум по литературе

Как ни странно, для нас, литераторов, опорой стала та самая русская классика, которая вроде как потеряла смысл: всю весну шли разговоры об ее отмене. На уроках я никогда не вдавалась в разговоры о политике: они не для этого. Но я читала детям стихи — те, которые просто приходили мне в голову: Ахматову, Цветаеву, Георгия Иванова, Пастернака, Мандельштама… В одном классе дети сказали: «Странное дело — как будто за пределами школы сплошной практикум по русской литературе ХХ века». А в другом: «Загрузочно, да. Но если они это пережили — значит, и мы переживем?»

И оказалось, что можно опираться на профессию, на детей. Ты приходишь к шестиклашкам, а они тебе радуются. Ты приходишь в десятый класс и читаешь с ними Тютчева.

И вот вопрос: а действительно ли счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые? Эти стихи ведь совсем по-разному читаются во времена мирные и в те самые «минуты роковые». В чем счастье-то? Вот и думаем вместе.

ЦИТАТА

МИХАИЛ:

— Опираться можно и на коммуникацию с коллегами. Мы все равно не изолированы: за эти месяцы я понял, что поддержка есть. Есть свой мир, можно себя собрать, не развалиться, жить дальше. Есть свой микрокосм, есть поддержка — вот в этом опора. Приходится отодвигать что-то внешнее, уходить в свой мир, в книжки, в корни и приставки — и жить по пословице «делай что должно, и будь, что будет».

«Сколько могу — столько сделаю. Упадет ядерная бомба… ну что ж. Я по крайней мере до конца — жил».

Даже если от тебя глобально ничего не зависит, ты можешь сделать то, что от тебя зависит: проснуться, пожарить блины, пойти в парк погулять, провести урок по приставкам. Тебя это собирает. Ощущение «я ничего не могу» — это депрессия, из нее выходят по микроскопическим шажочкам.

Все равно в жизни что-то есть. Да, не время радоваться, но ходить все время с постными лицами — это получается картина Васи Ложкина. Жизнь все равно прорастает через это, все равно тебя дети в школе ждут. Они не виноваты в том, что какой-то безумец что-то придумал. Это дети, к которым хочется идти, хочется созидать. В конце концов, созидание побеждает смерть.

Серая Шейка в полынье

В разговорах коллег я часто слышу один и тот же литературный образ: это Серая Шейка из сказки Мамина-Сибиряка: уточка, которая не смогла осенью улететь в теплую страну и теперь плавает в полынье, которая все сужается, смерзаясь.

Работу учителя контролируют все больше: навязывают единый учебник, единую программу, единые темы для разговоров. Как выжить учителю в этой замерзающей полынье?

ЦИТАТА

МИХАИЛ:

— Даже в этом сужающемся пространстве я нахожу свои свободные точки, в которых могу существовать. Я стараюсь делать все, что могу: помогать клиентам, учить учеников. У меня пока это не забирают. Меня пока не душат, но, повторяю, «пока». Когда я думаю о том, что могло бы для меня стать последней каплей, чтобы покинуть страну, — должно наступить абсолютное отчаяние, когда терять нечего.

Похоже, мне есть что терять, поэтому я остаюсь здесь. У меня есть своя жизнь, есть учеба, которая для меня важна, даже вот в этом пространстве есть самореализация. Может быть, я ошибаюсь, но я здесь. Здесь я востребован, здесь я нужен.

А там я кто? Там потеря идентичности, а здесь пока эта идентичность сохраняется.

И еще один вопрос, который бесконечно повторяли коллеги, из Тэффи: ее знаменитое

«Ке фер? Фер-то ке?». Что делать-то?

Одна коллега ставит с детьми «Гамлета»: это ее способ говорить о действительно важном. Другие внимательно работают с классическими текстами — от «Илиады» до «Войны и мира», которые внезапно стали пугающе актуальными.

ЦИТАТА

МИХАИЛ:

— Нет ни универсального ответа, ни волшебной палочки: просто делать то, что можешь, — говорит. — Все равно есть точки, где ты нужен. Есть мама, папа, дети, подруга, работа, жилье — что-то, к чему ты можешь прислониться и приложиться. Есть те же психологические группы — и это тоже работает. Все равно есть места, где можно побыть со своей болью, побыть с кем-то, поплакать на плече у кого-то. Сказать: «я, похоже, свою жизнь просрал, не тем занимался, какого хрена мне теперь делать?» Есть где этим поделиться. И тогда как-то жить есть ради чего: жизнь-то не заканчивается, пока ты не лежишь в гробу.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

АНКЕТА

Веревку сами не принесемУЧИТЕЛЯ — О ЖИЗНИ И РАБОТЕ В СОКРАЩАЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ СВОБОДЫ

Я задала любимым коллегам (тем, к чьей работе всегда присматриваюсь, у которых с радостью учусь) несколько вопросов о том, что изменилось в их профессиональной жизни с конца февраля. Вот эти вопросы — и вот несколько анонимных ответов.

Изменилось ли у вас за последние 9 месяцев представление о своей профессии и о том, что надо делать?

Стало ли тяжелее работать, и если да — то почему?

Кажется ли вам русская классика в это время потерявшей смысл или, наоборот, заново его обретшей?

Согласны ли вы с популярными утверждениями, что русская культура: а) никого ни от чего не спасла и б) ответственна за имперское сознание россиян?

Как вы справляетесь с ощущением утраты глобального смысла и других смыслов — профессиональных, личностных и проч.?

Что вам дает силы? Чем спасаетесь?

Изменилось ли то, как вы преподаете литературу, расставляете акценты?

Пространство свободы в преподавании литературы в школе неумолимо сокращается, как полынья вокруг Серой Шейки. Как вы собираетесь выживать в этой полынье?

Какой совет дадите коллегам?

ОТВЕТЫ и ПРОДОЛЖЕНИЕ

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