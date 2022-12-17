Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Вперед, к новой жизни! Но под старым флагом. У этой недели причудливый набор энергии. Это похоже на желание найти и купить новую вещь, которая будет “как в детстве”. Или как на первом курсе универа. Ностальгия, одним словом, причем активная!

Взаимодействие Меркурия и Венеры с Ураном в начале недели подстегнет наше желание что-то изменить на любовном фронте, во внешности, в семье, в своем личном пространстве. При этом тормозящий Меркурий и возврат Юпитера в знак Овен, в котором он уже был, говорит нам о желании дважды вступить в одну и ту же воду. Что ж, если очень хочется, то можно!

Овен любит смелых, так что действуйте, и возможно вам повезет: 20 декабря, когда Юпитер сделает первый шаг в этот знак, огненная энергия будет настолько сильна, что поможет свернуть даже горы. Назначайте на этот день дела, в которых вам нужна пробивная сила.

Что касается текущих дел, связанных с работой, учебой, путешествиями и здоровьем, их следует завершить, так как на следующей неделе Меркурий станет ретроградным и в компании с ретро-Марсом он станет существенным тормозом. Так что сдавать свои работы, отчеты, покупать билеты и записываться к различным специалистам нужно поскорее.

Кроме перехода Юпитера в Овен, нас ждет еще два ярких события – Новолуние в Козероге 23 декабря и зимнее солнцестояние 22-го. Это действительно хорошее время для старта в тех темах, где у вас уже есть опыт. В социальных контактах старайтесь выбирать тех, кто вас уже знает!

Самым волшебным днем недели будет 25 декабря, когда планеты соберутся в большую тусовку на границе Козерога и Водолея. В этот день можно будет заглянуть в будущее – на полгода вперед. Если верите в такие эзотерические штучки, обязательно попытайтесь!

Овен

Начните с себя! Часто этот совет раздражает, но сегодня постарайтесь принять его без эмоций. Юпитер в вашем знаке поможет изменить что-то в себе – своем характере, привычках или внешности. Занимайтесь личными делами и не думайте, что о вас скажут другие. Для взаимоотношений у вас будет другое время.

Телец

Тельцы на этой неделе – главные ньюсмейкеры. Меркурий и Венера всячески подмигивают вам и стараются помочь. Это отличное время для того новых тем, учебы, релокаций и переездов. Вас ждут новые хобби, иностранные языки и выстраивание отношений с жителями других стран.

Близнецы

Следите за своей персональной информацией и личными темами, которые не принято афишировать. 21 декабря могут возникнуть споры и обиды по глупым поводам. У вас может появиться ощущение покинутости, даже если вы ни разу не одиноки. Все это игра планет и ваших эмоций, не берите в голову!

Рак

Вас ждут перемены в личной жизни или новый взгляд на свои союзы и отношения. Прислушайтесь к себе, чтобы понять, чего бы вы хотели в следующем году, к чему вы стремитесь. Полдень 21 декабря – прекрасное время для того, чтобы загадать желание или сделать какой-нибудь обряд.

Лев

У вас могут измениться обязанности на работе либо вы и вовсе ее поменяете на этой неделе. Пользуясь мощью Юпитера в родственном знаке Овна, попробуйте определиться с целями, касающимися учебы, поездок. Неделя также подходит для того, чтобы начать укреплять свое здоровье, тренироваться или худеть.

Дева

Конец года для Дев-родителей это, конечно же, суета и радости, связанные с детскими утренниками и прочими новогодними движухами. Всем остальным звезды тоже будут напоминать о празднике. Вы сможете купить билеты на развлечения, найти прекрасный наряд, сделать оригинальную прическу.

Весы

Приход Юпитера в Овен – ваш знак партнерских союзов – может дать старт большим переменам в парных отношениях. Чутко прислушивайтесь к себе, партнеру и ситуации. Скопление планет в Козероге напомнит вам о важности дома и семейных уз. Возможно, вы захотите больше сил тратить именно на это.

Скорпион

В первые два дня вам придется подстраиваться под новые требования и пытаться идти в ногу с трендами. Затем напряжение сойдет на нет и вы будете много читать и писать, вести переписки и созвоны. Новая информация заставит вас что-то изменить в своей работе, манере общения или привычных схемах.

Стрелец

Солнце покинет ваш знак 22 числа в сложных отношениях с Юпитером и Нептуном. С глаз долой из сердца вон! Утро 21 декабря – самое удобное и выгодное для вас время, когда звезды будут играть на вашей стороне. Успех будет зависеть от вашей готовности действовать без оглядки на других. Будьте собой!

Козерог

Солнце войдет в ваш знак в ночь с 21 на 22 декабря, с днем рождения, Козероги! Это ваша неделя – без всяких сомнений. Контакты планет в вашем знаке с Ураном, переход Солнца, а затем и Новолуние в вашем знаке – 23 числа – говорят о том, что вас ждут новости и перемены. Возглавьте этот бунт!

Водолей

Всю неделю вы будете чувствовать, что все идет по накатанной, и мир не способен вас удивить. Приятные события возможны 22 числа – в этот день вам будет несложно получить чью-то душевную поддержку. Новолуние в предыдущем знаке заставит вас отодвинуть чужие проблемы и заняться исключительно своими.

Рыбы

Всю неделю вашему Нептуну будет доставаться от Солнца. Нужно быть готовыми противостоять каким-то правилам или руководству. Будьте себе на уме, не спешите вступать в открытие противостояния. Новая Луна в Козероге принесет немало положительных эмоций и дружеских объятий. Вы поймете, кто свой, а кто чужой.