В РФ начались продажи кроссоверов Nissan Juke нового поколения

Обновленный кроссовер Nissan Juke снова появился на российском рынке.

В частности, местные компании объявили о возможности принять заказы от клиентов на покупку данного паркетника. Начальная цена нового кроссовера Nissan Juke составит от 2,5 млн рублей. Пока окончательная стоимость неизвестна, так как на момент подписания договора эта цена может измениться. Официальный дебют Nissan Juke прошел в 2019 году. Модель построена на улучшенной платформе CMF-B.

Для Европы под капотом паркетника установили 1-литровый бензиновый мотор на 117 л.с. мощности. На выбор клиентов предложена механическая или роботизированная трансмиссия. Вместе с тем прямые поставки автомобилей в Россию пока не возобновлены.