 

В РФ начались продажи кроссоверов Nissan Juke нового поколения

17.12.2022, 18:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обновленный кроссовер Nissan Juke снова появился на российском рынке.

В частности, местные компании объявили о возможности принять заказы от клиентов на покупку данного паркетника. Начальная цена нового кроссовера Nissan Juke составит от 2,5 млн рублей. Пока окончательная стоимость неизвестна, так как на момент подписания договора эта цена может измениться. Официальный дебют Nissan Juke прошел в 2019 году. Модель построена на улучшенной платформе CMF-B.

Для Европы под капотом паркетника установили 1-литровый бензиновый мотор на 117 л.с. мощности. На выбор клиентов предложена механическая или роботизированная трансмиссия. Вместе с тем прямые поставки автомобилей в Россию пока не возобновлены.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.21 / Выпускники, сделавшие прививку от коронавируса, получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ

21.01.21 / Скандалы: Как в России с «серым» рынком ставок борются

02.11.22 / Отец Дарьи Мороз сообщил о смерти дочери

18.03.22 / «Своих не бросаем!»: Сбербанк анонсировал кредит «Свой» под 30% годовых

12.01.22 / Наташа Королева возмутила фанатов зажигательным танцем со своим сыном

29.07.22 / В Италии робот следит за здоровьем растений вместо ботаников

06.03.22 / Личное: “Единственные родственно близкие люди”

18.11.21 / Мнение: Неблагодарная тварь

04.11.22 / Модные зимние платья-2022/2023: тенденции и актуальные модели, сочетающие в себе стиль и комфорт

03.12.22 / Mинистр финансов Германии предостерегает Европу от торговой войны с США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика