Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом

Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».

По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».

Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.

Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.

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