 

Тренер сборной Аргентины: Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после финала ЧМ

17.12.2022, 18:30, Новости дня
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Форвард национальной команды Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира, сообщил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

«Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное – получить от этого удовольствие. И что может быть лучше, чем финал мирового чемпионата», – приводит Ole слова Скалони.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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