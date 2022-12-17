 

Представитель МИД Захарова: РФ рассматривает приостановку лицензий русскоязычных каналов в Молдавии как цензуру

17.12.2022, 18:30, Новости дня
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Москва рассматривает приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии как беспримерный акт политической цензуры, Росия требует от международных организаций дать адекватную оценку происходящему, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики», – говорится в комментарии Марии Захоровой на сайте МИД России.

По ее словам, Москва в свете беспрецедентных последствий реализации решения для русскоязычной части населения страны квалифицирует его также как циничное ущемление прав национальных меньшинств.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что профильные международные организации должны дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации.

Ранее в Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, так были отключены «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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