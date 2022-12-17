Корейский стиль: лайфхаки в макияже, которыми пользуются все k-pop звезды

Корейская тематика всегда светлая, воздушная, без каких-то резких акцентов и цветов. Все как бы дополняет друг друга, подчеркивая естественную свежесть и молодость. Для меня корейский макияж — это спокойствие, изящность, красота и уют. Такой легкий вариант станет отличным дополнением образа в независимости идете вы на работу или девичник с подружками.

Тон

Если говорить о том, на что стоит обратить внимание, решившись примерить на себя подобного стиля макияж, то первостепенно это тон, который должен быть равномерным. Особую популярность сейчас набирают варианты “влажной” и слегка сияющей кожи. Они задают игривый и слегка детский тон образа, как бы подчеркивая естественное сияние.

Румяна

Следующий маст в корейской стилистике — это румяна. Их тут не жалеем и наносим не только на яблочки, но и на нос. Такой вариант чем-то это напоминает дрейпинг, который несколько сезонов назад оккупировал все подиумы мира. Однако, тут есть одно очень важно отличие: дрейпинг – это довольно дерзкий вариант контурирования с помощью румян, а задача корейской стилистики заключается наоборот в том, чтобы с помощью розовизны смягчить черты лица, придав им легкой инфантильности. Лучше всего для этого использовать персиковые или нежно-розовые оттенки, чтобы создать максимально натуральный эффект. Но все должно быть в меру, и румянец действительно должен быть легким, поэтому постарайтесь не переборщить с ним, чтобы не повторить макияж из фильма “Морозко”. Самые смелые могут дополнить макияж веснушками, чтобы сделать его еще более по-детски невинным.

Глаза

Дальше на очереди глаза. И тут в бой вступают подводка, тушь и нюдовые оттенки теней, подходящей вам гаммы. Говоря о стрелках, то основное отличие, что чаще всего они смотрят не вверх, как мы привыкли, а вниз или параллельно глазу, а вот что касается форм, то тут можно разгуляться. Они могут быть и тонкими, подчеркивающими лишь ресничный край, и толстыми, как бы объединяющими верхнее и нижнее веко, и нейтрально подчеркивающими внешнее веко. Тут важно ориентироваться именно на вашу форму глаза, чтобы не сделать его слишком грустным. Завершить макияж помогут тени, которые чаще всего наноситься только на нижнее веко, визуально увеличивая и подчеркивая форму глаз. После того, как бой с основой макияжа глаз успешно выигран, переходим к туши, и ее мы не жалеем, но акцент делаем не на пышности ресниц, а на их длине.

Губы

Так как весь корейский макияж строится на естественности, уюте и легкой детскости, у айдолов вы никогда не увидите едких и неестественных цветов, максимум – это красные или бордовые оттенки. Особую популярность в азиатских странах пользуются тинты для губ. Основной их плюс — это стойкость, которой может позавидовать любая супер-стойкая помада. Если говорить об оттенках, то это розовые, персиковые или красные тона.