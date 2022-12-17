 

Развод Седоковой – Личное мнение

17.12.2022, 18:05, Разное
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Судя по тому, как Седокова отрывалась на второй свадьбе Джигановых, а потом гуляла в леопёрдовой шубе по Парижу в свой день рождения, пока муж был за океаном, очередной развод неизбежен.

https://t.me/lenamiro/12712

Что интересно, несмотря на округлости Анны и её же годы, развод случится по её желанию.

Зачем Анька хочет развестись?

Основных причин тут две.

Анька, как опытная женщина, прекрасно понимает, что разница в возрасте не в её в пользу. Рано или поздно, а может быть и уже, её прелести молодому мужу наскучат, и он от неё свалит.

Какой смысл ждать этого? Ну, протянет она ещё года три, а потом что делать? Прелести-то жухнут с каждым прожитым месяцем.

Сейчас найти нового мужа будет легче, чем через год. И несравненно легче, чем через три года.

Если финал отношений с нынешним мужем очевиден, чего тянуть? Смысла в этом нет ни малейшего, если хочешь успеть запрыгнуть в последний вагон.

Причина вторая менее очевидна, но не менее важна. Если бы муж Янис полностью устраивал Аньку в качестве последнего мужа, она бы за него боролась.

Ну не зажигала бы она на свадьбах, не флиртовала с другими, не вышагивала бы по Парижу в полураздетом виде!

А Янис — ну, очевидно не очень богатый парень. Сегодня он прыгает с мячиком, а завтра — нет.

К чему это я? Ах, да: когда Седокова разведётся, все будут кричать, что молодой муж бросил старую Аньку. И будут, конечно, неправы. Ведь мы сейчас все видим, что это именно Анька провоцирует развод, верно?

Да и правильно, в общем, делает.

А вы провоцировали разрыв отношений? Как?

Источник: Лена Миро


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