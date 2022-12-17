Die Welt – Европа шаткой походкой бредёт к началу торговой войны с США

Европейцы встревожены той промышленной политикой, которую проводит глава Белого дома Джо Байден, пишет Die Welt. Призывы к увеличению субсидий и протекционизма звучат всё громче и в самом ЕС. Если «сторонники жёсткого курса», например Франция, победят, это может привести к торговой войне с США, а сейчас на фоне противостояния с Россией — это крайне несвоевременно, отмечает автор статьи Тобиас Кайзер.



AP

Промышленная политика, которую проводит президент США Джо Байден, вызывает тревогу у европейских лидеров, пишет Die Welt. И они пока никак не могут определиться с тем, как на неё реагировать. Одни — к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон — выступают за увеличение субсидий, протекционизм, а также призывают «покупать европейское», но странам с либеральной экономикой такое решение не подходит.

«Если сторонники жёсткого курса среди стран ЕС — главным образом Франция — смогут настоять на своём, возникнет угроза трансатлантической гонки субсидий, усиления в ЕС протекционизма, дирижистской промышленной политики и в худшем случае торговой войны с партнёром по альянсу США», — предостерегает автор статьи Тобиас Кайзер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также требует от ЕС сильного ответа, продолжает издание. Недавно она предложила создать европейский суверенный фонд, этакий «горшок с деньгами» для всей Европы, средства из которого в первую очередь пойдут на финансирование «зелёной» промышленности. Однако она так и не объяснила, каким образом будет его заполнять.

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Брюссель отправил Макрон, требовал создать такой фонд ещё в сентябре и предлагал набрать туда средств за счёт наращивания общих долгов. У стран-доноров в ЕС это, естественно, вызвало тревогу. Брать новые долги не понадобится, «выпалил как из пистолета» министр финансов Германии Кристиан Линднер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также напомнил о том, что в европейском фонде восстановления ещё достаточно неизрасходованных средств.

Либеральные экономики пугает и угроза гонки субсидий. У них возникают обоснованные опасения, что предприятия будут принимать решение о размещении производственной площадки, ориентируясь исключительно на объёмы финансовой помощи со стороны государства. Но правительства также понимают, что промышленные предприятия нельзя оставлять один на один с высокими ценами на энергию. «Европа шаткой походкой бредёт к началу торговой войны с США, — констатирует Кайзер. — Это будет несвоевременно: ведь сейчас на фоне боевых действий на Украине США и Европа должны демонстрировать сплочённость в противостоянии с Россией».

Но пока никаких конкретных решений не принято, продолжает издание. Идёт разведка позиций, проверяются идеи. Но именно на этом этапе устанавливаются важные границы. И в то время как Макрон, по-видимому, уже имеет чёткие представления о том, как должна выглядеть будущая промышленная политика Европы, «светофорная коалиция» в Берлине всё ещё пытается определиться с позицией. И в нынешних сигналах со стороны немецкого правительства ощущается какая-то двойственность. Главным образом из-за того, что министр экономики Германии Роберт Хабек сбивает с толку своими противоречивыми заявлениями. То он предостерегает от торговой войны с США, то через несколько дней требует вести в ЕС жёсткую промышленную политику.