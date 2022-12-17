Проклятье чемпионов, или 40 лет спустя

18 декабря, в 18.00 по московскому времени, в финале чемпионата мира сыграют Франция и Аргентина.

Такого исхода никто не ждал. Перед началом катарского турнира. Хотя и Аргентина, и Франция, занимающие в рейтинге ФИФА третье и четвертое места, являлись одними из фаворитов. Но фаворитами были и бразильцы, и англичане, и немцы, и португальцы с бельгийцами, и испанцы с голландцами… Но они уже дома, а команды 54-летнего Дидье Дешама и 44-летнего Лионеля Скалони готовятся к решающей битве за золото.

Один из сейвов вратаря Аргентины. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

…На старте первенства минусы французской бригады явно перевешивали их плюсы. Из-за травм на Ближний Восток не приехали креативный Поль Погба и незаменимый Нголо Канте. А уже в Катаре выяснилось, что обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема по причине нездоровья также не сможет помочь партнерам. Ко всему прочему на конфликтовавших между собой французов наверняка давило (хотя никто в этом и не признавался) так называемое проклятие чемпионов: с турнира 2010 года никто из действующих победителей не выбирался из группы.

Однако «мушкетеры» и плохую примету обвели вокруг штанги, потери голеадора не заметили и огорчали противника в пяти из шести матчей. Лишь в третьем туре соотечественники Мишеля Платини с минимальным счетом продули Тунису. Правда, к тому моменту задача выхода в плей-офф была ими решена. Специалисты считали, что мимолетный недонастрой и «экономия сил» аукнутся «трехцветным» в дальнейшем, но Килиан Мбаппе со товарищи, отбросив все склоки и сплотившись, без особых проблем добрались до финала, убрав с пути «львов» из Англии и Марокко.

Матчи сборных Аргентины и Франции на ЧМ-2022 в Катаре

Аргентина (5 побед, 1 поражение, разница мячей 12–5)

Франция (5 побед, 1 поражение, разница мячей 13–4)

1-Й ТУР

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2

Франция — Австралия — 4:1

2-Й ТУР

Аргентина —Мексика — 2:0

Франция — Дания — 2:1

3-Й ТУР

Польша — Аргентина — 0:2

Тунис — Франция — 1:0

1/8 ФИНАЛА

Аргентина — Австралия — 2:1

Франция — Польша — 3:1

1/4 ФИНАЛА

Нидерланды — Аргентина — 2:2 (3:4 по пенальти)

Англия — Франция — 1:2

1/2 ФИНАЛА

Аргентина — Хорватия — 3:0

Франция — Марокко — 2:0

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Аргентина: Лионель Месси (5 мячей + 3 передачи)

Франция: Килиан Мбаппе (5 мячей + 2 передачи)

Аргентина же не по-детски пощекотала нервы своих фанатов. Выйдя на расслабоне на игру с Саудовской Аравией, Месси и компания знатно получили по ушам и поставили себя на грань катастрофы. Права на ошибку после такого фиаско у них уже не было. Требовалось побеждать, причем дважды, чтобы занять первое место в группе и избежать попадания на Францию в 1/8 финала. Есть мнение, что именно арабский урок пошел «альбиселесте» впрок. Если бразильцы плясали от своего веселого футбола и доплясались до вылета от хорватов, то аргентинцы после оплеухи от 22 ноября поняли, что проходных поединков на мундиалях не бывает. И вцеплялись в соперников, как питбули. А свободный художник Месси в нужную минуту исполнял фирменный финт и закрывал все вопросы. Ну а в 1/4 финала бело-голубую «банду» спас вратарь Эмилиано Мартинес, отразивший два послематчевых пенальти от голландцев.

В общем, абсолютно закономерно, что отлично прибавлявшие по ходу первенства сборные в итоге и доехали до центрального сражения. Они проповедуют, конечно, разный футбол, но в то же время очень похожи. Тем, что творят с холодной головой и горячим сердцем. Да, порой кажется, что французам не хватает этого огня и чертовщинки в глазах. Но это впечатление обманчивое. Как обманчив Месси, когда в отдельные моменты двигается по полю со скоростью черепахи и будто бы выключается из процесса. Это хитрющие команды, у которых, на мой взгляд, равные шансы на успех. И лишний день отдыха вряд ли даст преимущество Аргентине. А вот южноамериканские болельщики, которые брали кредиты и закладывали последние штаны, чтобы прилететь в пустыню и создать для своих любимцев в Катаре домашнюю атмосферу, могут оказаться 12-м игроком…

Я не буду рассуждать про последний шанс десятого номера Аргентины превратиться в чемпиона мира и про то, что Франция не стала исключать из своей заявки травмированного Карима Бензема, чтобы форвард, пропускающий третий мундиаль, все-таки получил при удачном стечении обстоятельств золотую медаль. И лишь напомню, что помешать Лионелю Месси добыть недостающий в его коллекции трофей готовится его одноклубник по французскому «ПСЖ» Килиан Мбаппе, с которым они в любом случае разыграют звание лучшего бомбардира турнира…

Тренер Дешам и Мбаппе. Фото: Natacha Pisarenko / AP / TASS

А пока читайте подборку любопытной статистики финальных матчей чемпионатов мира. И, как говорится, думайте сами и решайте сами, кто будет плакать на пьедестале. От радости.

За 21 розыгрыш 12 раз побеждали европейцы и 9 — южноамериканцы (смотри статистику ниже).

Чуть менее полувека (с 1962 по 2006 год) сборные Старого и Нового Света поочередно обменивались чемпионствами. В четных розыгрышах верх брали европейцы, а в нечетных — представители Южной Америки. Традиция была нарушена на ЧМ-2010 в ЮАР, когда турнир выиграли испанцы (а в 2006-м Кубок мира подняли над головой итальянцы). В 2014-м и в 2018-м вновь побеждали европейцы. Да и сейчас форум четный, 22-й по счету.

За всю историю было зафиксировано всего три случая, когда сборная выигрывала планетарное первенство, проводившееся не на ее родном континенте. Дважды такой трюк удался бразильцам (в Швеции-1958 и в Японии и Южной Корее — 2002) и один раз испанцам (в ЮАР-2010). Впрочем, для двух нынешних финалистов Катар является чужим континентом.

Лишь четыре раза в истории мундиалей один из участников финала являлся на тот момент его обладателем. Италия (в 1938-м), Бразилия (в 1962-м и в 1998-м) и Аргентина (в 1990-м). И лишь дважды действующему чемпиону удавалось отстоять титул (Италии — в 1938-м, Бразилии — в 1962-м).

В десяти финалах между собой встречались южноамериканские и европейские дружины. И только три решающих матча остались за бригадами из Старого Света. При этом забавно, что проигравшие Германии аргентинцы (в 1990-м) и уступившие Франции бразильцы (в 1998-м) являлись победителями предыдущих турниров.

Только в двух главных боях дело доходило до серии пенальти (в 1994-м и в 2006-м). При этом и в том, и в другом случае одним из участников была Италия.

Четыре раза судьба приза определялась в дополнительное время (в 1966-м, в 1978-м, в 2010-м и 2014-м).

В восьми финалах встречались команды, каждая из которых хотя бы однажды завоевывала Кубок мира. В Катаре подобное произойдет в девятый раз.

С 1930-го по 1990-й год в финалах забивалось минимум три мяча. Самыми популярными являлись счета 3:1 (три раза) и 4:2 (четыре раза). Последний результат был зафиксирован и в финале ЧМ-2018 в России.

Для Аргентины катарский финал станет шестым. В 1978-м и 1986-м «бело-голубые» брали золото. В 1930-м, в 1990-м и в 2014-м становились серебряными призерами. Для Франции это будет четвертый ключевой матч за последние семь турниров. В 1998-м и в 2018-м они побеждали. В 2006-м брали серебро. В 1958-м и в 1986-м — бронзу.

Лишь однажды за 21 розыгрыш будущий чемпион начинал турнир с поражения (испанцы в ЮАР-2010). И вот в этот раз Аргентина стартовала с поражения от Саудовской Аравии (1:2). А в восемнадцати случаях будущий обладатель Кубка начинал с победы. Французы же одолели в первом матче австралийцев (4:1).

Лишь двум сборным удавалось защитить свой предыдущий титул, или, проще говоря, дважды подряд взбираться на вершину. Италии (в 1934-м и 1938-м) и Бразилии (в 1958-м и 1962-м). И вот теперь такой шанс появляется у Франции. Более того, Дидье Дешам может стать вторым тренером в истории, кому удастся привести национальную команду к золоту дважды подряд. В 1934-м и в 1938-м дубль сотворил Витторио Поццо, наставник сборной Италии. К слову, Дешам был и капитаном сборной Франции, которая в 1998-м выиграла турнир у себя на родине (смотри таблицу № 3). А капитан «мушкетеров» — вратарь Уго Льорис — может оказаться первым дважды золотым капитаном в истории.

Лишь в семи случаях из 21 будущий чемпион уступал по ходу встречи в финальном матче.

Всего пять пенальти было назначено в решающих поединках Кубка мира (в основное время). Примечательно, что в двух из пяти финалов это право предоставлялось французам. В 2006-м одиннадцатиметровый реализовал Зинедин Зидан, а в 2018-м — Антуан Гризманн.

В рамках чемпионатов мира Аргентина и Франция встречались всего три раза. В 1930-м и 1978-м побеждали «бело-голубые» (1:0 и 2:1), а в 2018-м «трехцветные» взяли верх в 1/8 финала (4:3). В том матче Мбаппе забил два мяча, а Месси отдал две голевые передачи. А всего соперники провели между собой 13 встреч (семь побед у Аргентины, три — у Франции, а еще три раза фиксировались ничейные исходы).

По данным сайта Transfermarket, стоимость сборной Франции — 1,03 млрд евро. Самый дорогой футболист — Килиан Мбаппе (160 млн евро), он же самый ценный игрок среди всех участников. Стоимость сборной Аргентины — 645 млн евро. Самый дорогой футболист — Лаутаро Мартинес (75 млн евро). Лионель Месси оценивается сегодня в 50 млн евро.

Все финалы чемпионатов мира1930

Матч: Уругвай–Аргентина — 4:2 Судья: Джон Лангенус (Бельгия) Стадион: Монтевидео, «Сентенарио» — 80 000 зрителей

1934

Матч: Италия–Чехословакия — 2:1 Судья: Иван Эклинд (Швеция) Стадион: Рим, «Национале ПНФ» — 55 000 зрителей

1938

Матч: Италия — Венгрия — 4:2 Судья: Жорж Капдевилль (Франция) Стадион: Париж, «Ив дю Мануар» — 45 000

1950

Матч: Уругвай — Бразилия — 2:1 Судья: Джордж Ридер (Англия) Стадион: Рио-де-Жанейро, «Маракана» — 199 854

1954

Матч: ФРГ–Венгрия — 3:2 Судья: Уильям Линг (Англия) Стадион: Берн, «Ванкдорф» — 62 500

1958

Матч: Бразилия–Швеция — 5:2 Судья: Морис Гиг (Франция) Стадион: Стокгольм, «Росунда» — 49 737

1962

Матч: Бразилия–Чехословакия — 3:1 Судья: Николай Латышев (СССР) Стадион: Сантьяго, «Национальный стадион» — 68 679

1966

Матч: Англия–ФРГ — 4:2 (доп. время) Судья: Готтфрид Динст (Швейцария) Стадион: Лондон, «Уэмбли» — 96 924

1970

Матч: Бразилия–Италия — 4:1 Судья: Руди Глекнер (ГДР) Стадион: Мехико, «Ацтека» — 107 412

1974

Матч: ФРГ–Нидерланды — 2:1 Судья: Джек Тейлор (Англия) Стадион: Мюнхен, «Олимпийский стадион» — 75 200

1978

Матч: Аргентина–Нидерланды — 3:1 (доп. время) Судья: Серджо Гонелла (Италия) Стадион: Буэнос-Айрес, «Монументаль» — 71 483

1982

Матч: Италия–ФРГ — 3:1 Судья: Арналдо Сезар Коэльо (Бразилия) Стадион: Мадрид, «Сантьяго Бернабеу» — 90 000

1986

Матч: Аргентина–ФРГ — 3:2 Судья: Ромуальдо Арппи Фильо (Бразилия) Стадион: Мехико, «Ацтека» — 114 600

1990

Матч: ФРГ–Аргентина — 1:0 Судья: Эдгардо Кодесаль (Мексика) Стадион: Рим, «Олимпийский стадион» — 73 603

1994

Матч: Бразилия–Италия — 0:0 (3:2 по пенальти) Судья: Шандор Пуль (Венгрия) Стадион: Пасадина, «Роуз Боул» — 94 194

1998

Матч: Франция–Бразилия — 3:0 Судья: Саид Белькола (Марокко) Стадион: Сен-Дени, «Стад де Франс» — 80 000

2002

Матч: Бразилия–Германия — 2:0 Судья: Пьерлуиджи Коллина (Италия) Стадион: Иокогама, «Международный стадион» — 69 029

2006

Матч: Италия–Франция — 1:1 (5:3 по пенальти) Судья: Орасио Элисондо (Аргентина) Стадион: Берлин, «Олимпийский стадион» — 69 000

2010

Матч: Испания–Нидерланды — 1:0 (доп. время) Судья: Говард Уэбб (Англия) Стадион: Йоханнесбург «Соккер Сити» — 84 490

2014

Матч: Германия–Аргентина — 1:0 (доп. время) Судья: Никола Риццоли (Италия) Стадион: Рио-де-Жанейро, «Маракана» — 74 738

2018

Матч: Франция–Хорватия — 4:2 Судья: Нестор Питана (Аргентина) Стадион: Москва, «Лужники» — 78 011

2022

Матч: Аргентина–Франция — ? Судья: Шимон Марчиняк (Польша) Стадион: Лусаил, «Лусаил Айконик»

Лионель Месси и хорваты. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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