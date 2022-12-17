Проклятье чемпионов, или 40 лет спустя
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18 декабря, в 18.00 по московскому времени, в финале чемпионата мира сыграют Франция и Аргентина.
Такого исхода никто не ждал. Перед началом катарского турнира. Хотя и Аргентина, и Франция, занимающие в рейтинге ФИФА третье и четвертое места, являлись одними из фаворитов. Но фаворитами были и бразильцы, и англичане, и немцы, и португальцы с бельгийцами, и испанцы с голландцами… Но они уже дома, а команды 54-летнего Дидье Дешама и 44-летнего Лионеля Скалони готовятся к решающей битве за золото.
Один из сейвов вратаря Аргентины. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
…На старте первенства минусы французской бригады явно перевешивали их плюсы. Из-за травм на Ближний Восток не приехали креативный Поль Погба и незаменимый Нголо Канте. А уже в Катаре выяснилось, что обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема по причине нездоровья также не сможет помочь партнерам. Ко всему прочему на конфликтовавших между собой французов наверняка давило (хотя никто в этом и не признавался) так называемое проклятие чемпионов: с турнира 2010 года никто из действующих победителей не выбирался из группы.
Однако «мушкетеры» и плохую примету обвели вокруг штанги, потери голеадора не заметили и огорчали противника в пяти из шести матчей. Лишь в третьем туре соотечественники Мишеля Платини с минимальным счетом продули Тунису. Правда, к тому моменту задача выхода в плей-офф была ими решена. Специалисты считали, что мимолетный недонастрой и «экономия сил» аукнутся «трехцветным» в дальнейшем, но Килиан Мбаппе со товарищи, отбросив все склоки и сплотившись, без особых проблем добрались до финала, убрав с пути «львов» из Англии и Марокко.
Матчи сборных Аргентины и Франции на ЧМ-2022 в Катаре
1-Й ТУР
2-Й ТУР
3-Й ТУР
1/8 ФИНАЛА
1/4 ФИНАЛА
1/2 ФИНАЛА
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
Аргентина же не по-детски пощекотала нервы своих фанатов. Выйдя на расслабоне на игру с Саудовской Аравией, Месси и компания знатно получили по ушам и поставили себя на грань катастрофы. Права на ошибку после такого фиаско у них уже не было. Требовалось побеждать, причем дважды, чтобы занять первое место в группе и избежать попадания на Францию в 1/8 финала. Есть мнение, что именно арабский урок пошел «альбиселесте» впрок. Если бразильцы плясали от своего веселого футбола и доплясались до вылета от хорватов, то аргентинцы после оплеухи от 22 ноября поняли, что проходных поединков на мундиалях не бывает. И вцеплялись в соперников, как питбули. А свободный художник Месси в нужную минуту исполнял фирменный финт и закрывал все вопросы. Ну а в 1/4 финала бело-голубую «банду» спас вратарь Эмилиано Мартинес, отразивший два послематчевых пенальти от голландцев.
В общем, абсолютно закономерно, что отлично прибавлявшие по ходу первенства сборные в итоге и доехали до центрального сражения. Они проповедуют, конечно, разный футбол, но в то же время очень похожи. Тем, что творят с холодной головой и горячим сердцем. Да, порой кажется, что французам не хватает этого огня и чертовщинки в глазах. Но это впечатление обманчивое. Как обманчив Месси, когда в отдельные моменты двигается по полю со скоростью черепахи и будто бы выключается из процесса. Это хитрющие команды, у которых, на мой взгляд, равные шансы на успех. И лишний день отдыха вряд ли даст преимущество Аргентине. А вот южноамериканские болельщики, которые брали кредиты и закладывали последние штаны, чтобы прилететь в пустыню и создать для своих любимцев в Катаре домашнюю атмосферу, могут оказаться 12-м игроком…
Я не буду рассуждать про последний шанс десятого номера Аргентины превратиться в чемпиона мира и про то, что Франция не стала исключать из своей заявки травмированного Карима Бензема, чтобы форвард, пропускающий третий мундиаль, все-таки получил при удачном стечении обстоятельств золотую медаль. И лишь напомню, что помешать Лионелю Месси добыть недостающий в его коллекции трофей готовится его одноклубник по французскому «ПСЖ» Килиан Мбаппе, с которым они в любом случае разыграют звание лучшего бомбардира турнира…
Тренер Дешам и Мбаппе. Фото: Natacha Pisarenko / AP / TASS
А пока читайте подборку любопытной статистики финальных матчей чемпионатов мира. И, как говорится, думайте сами и решайте сами, кто будет плакать на пьедестале. От радости.
Все финалы чемпионатов мира1930
Матч: Уругвай–Аргентина — 4:2 Судья: Джон Лангенус (Бельгия) Стадион: Монтевидео, «Сентенарио» — 80 000 зрителей
1934
Матч: Италия–Чехословакия — 2:1 Судья: Иван Эклинд (Швеция) Стадион: Рим, «Национале ПНФ» — 55 000 зрителей
1938
Матч: Италия — Венгрия — 4:2 Судья: Жорж Капдевилль (Франция) Стадион: Париж, «Ив дю Мануар» — 45 000
1950
Матч: Уругвай — Бразилия — 2:1 Судья: Джордж Ридер (Англия) Стадион: Рио-де-Жанейро, «Маракана» — 199 854
1954
Матч: ФРГ–Венгрия — 3:2 Судья: Уильям Линг (Англия) Стадион: Берн, «Ванкдорф» — 62 500
1958
Матч: Бразилия–Швеция — 5:2 Судья: Морис Гиг (Франция) Стадион: Стокгольм, «Росунда» — 49 737
1962
Матч: Бразилия–Чехословакия — 3:1 Судья: Николай Латышев (СССР) Стадион: Сантьяго, «Национальный стадион» — 68 679
1966
Матч: Англия–ФРГ — 4:2 (доп. время) Судья: Готтфрид Динст (Швейцария) Стадион: Лондон, «Уэмбли» — 96 924
1970
Матч: Бразилия–Италия — 4:1 Судья: Руди Глекнер (ГДР) Стадион: Мехико, «Ацтека» — 107 412
1974
Матч: ФРГ–Нидерланды — 2:1 Судья: Джек Тейлор (Англия) Стадион: Мюнхен, «Олимпийский стадион» — 75 200
1978
Матч: Аргентина–Нидерланды — 3:1 (доп. время) Судья: Серджо Гонелла (Италия) Стадион: Буэнос-Айрес, «Монументаль» — 71 483
1982
Матч: Италия–ФРГ — 3:1 Судья: Арналдо Сезар Коэльо (Бразилия) Стадион: Мадрид, «Сантьяго Бернабеу» — 90 000
1986
Матч: Аргентина–ФРГ — 3:2 Судья: Ромуальдо Арппи Фильо (Бразилия) Стадион: Мехико, «Ацтека» — 114 600
1990
Матч: ФРГ–Аргентина — 1:0 Судья: Эдгардо Кодесаль (Мексика) Стадион: Рим, «Олимпийский стадион» — 73 603
1994
Матч: Бразилия–Италия — 0:0 (3:2 по пенальти) Судья: Шандор Пуль (Венгрия) Стадион: Пасадина, «Роуз Боул» — 94 194
1998
Матч: Франция–Бразилия — 3:0 Судья: Саид Белькола (Марокко) Стадион: Сен-Дени, «Стад де Франс» — 80 000
2002
Матч: Бразилия–Германия — 2:0 Судья: Пьерлуиджи Коллина (Италия) Стадион: Иокогама, «Международный стадион» — 69 029
2006
Матч: Италия–Франция — 1:1 (5:3 по пенальти) Судья: Орасио Элисондо (Аргентина) Стадион: Берлин, «Олимпийский стадион» — 69 000
2010
Матч: Испания–Нидерланды — 1:0 (доп. время) Судья: Говард Уэбб (Англия) Стадион: Йоханнесбург «Соккер Сити» — 84 490
2014
Матч: Германия–Аргентина — 1:0 (доп. время) Судья: Никола Риццоли (Италия) Стадион: Рио-де-Жанейро, «Маракана» — 74 738
2018
Матч: Франция–Хорватия — 4:2 Судья: Нестор Питана (Аргентина) Стадион: Москва, «Лужники» — 78 011
2022
Матч: Аргентина–Франция — ? Судья: Шимон Марчиняк (Польша) Стадион: Лусаил, «Лусаил Айконик»
Лионель Месси и хорваты. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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