 

Мнение: Чушь о ликвидации Зеленского

17.12.2022, 17:45, Разное
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Американская деловая газета The Wall Street Journal опубликовала статью о том, что по данным украинской разведки в начале специальной военной операции на Украине Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и ликвидировать президента страны Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию, назвав данные издания «абсурдным, безосновательным и ложным» утверждением. В общем, по словам Пескова «это полная чушь».

Согласен с Песковым. Приказ Путина о ликвидации Зеленского в начале спецоперации попахивает бредом.

Достаточно вспомнить, каким выглядел Зеленский в глазах не только кремлевских, но и антироссийских пропагандистов. Это был слабый политик, наркоман и клоун.

Зачем ликвидировать Зеленского, который уже в первые дни спецоперации должен был сбежать из Украины?

Зачем ликвидировать Зеленского, если прогнозировалось, что в Киеве воинов-освободителей встретят хлебом-солью?

В общем, похоже, что украинская разведка скормила The Wall Street Journal фуфло.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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