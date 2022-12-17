Мнение: Источник благополучия Европы, падение добычи Газпрома и убытки немецких газовиков

1. Дзен-канал «Объясняю на пальцах» пишет, почему на Западе уровень жизни долгое время был выше российского, но теперь сытые и благостные времена для Европы прошли (ссылка):



А что случилось-то? Вы же нам рассказывали, что секрет вашего успеха – хорошие законы, демократия, права человека, низкая коррупция и т.д. Что из этого списка у вас изменилось в течение 2022 года? Собственно, ничего не изменилось, кроме одного: Европе перекрывают доступ к дешевой энергии, дешевой рабочей силе и финансам других стран.

Внезапно выяснилось, что Европа жила за счет денег, которые олигархи всего мира (не только России) выводили из своих стран на счета Швейцарии, Британии, Люксембурга, Лихтенштейна, а оттуда эти деньги растекались по всему ЕС.

И ведь никому из наших “любителей Европы” не пришло в голову, что раз Россия живет плохо из-за того, что российские “олигархи” выводят сотни миллиардов на Запад (что правда), то значит и Запад живет так шоколадно, потому что ему регулярно переводят сотни миллиардов из одной только России (а сколько переводят из Африки, Латинской Америки, Азии…). Ну, логично же?

Стоило только одному из ручейков финансовых поступлений в Европу ослабнуть (вместе с источником дешевой энергии), как все посыпалось. Когда прочие страны точно так же вырвутся из оков Европы и будут вести с ней действительно честные и равные отношения, Европа скатится на такое дно, с которого ее и видно то не будет.

И не поможет им никакая демократия, права человека и хорошие законы. Потому что демократия и права человека сами по себе ничего не создают. Для создания чего-то нужны ресурсы и энергия. То есть две вещи, которых в 500-миллионной Европе находятся в острейшем дефиците.

Я уже приводил этот пример. Если 10 человек сидят в пустой яме, то пусть они там придумают для себя самые лучшие законы, пусть на 100% исключат коррупцию, придумают идеальную систему выборов и распределения богатств, насочиняют кучу технологий и произведут кучу авторских прав – эти люди все равно умрут от голода и холода, если кто-нибудь не бросит в их яму немного дров и хлеба.

Внесу небольшое уточнение. Если бы в Европе сохранялись те ценности, которые сделали Европу великой, — меритократия, трудолюбие, предприимчивость, семья, церковь, — Европа неплохо бы себя чувствовала и без электричества. Не жировала бы, но жила бы вполне сносно.

Проблема в том, что Европа расслабилась, погрязла в социализме и начала последовательно измываться над той частью своего общества, на которой всё и держалось. Пожалуй, теперь Европе придётся пережить опустошительный кризис, прежде чем она научится снова ценить собственность и труд.

2. Отказ Европы от российского газа, сказался на объёмах добычи Газпрома. Но снижение добычи оказалось куда меньше, чем хотелось бы некоторым экспертам (ссылка):



Добыча «Газпрома» в первые 10 месяцев 2022 года упала на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила компания в своем Telegram-канале. Речь идет об объемах в 344 миллиарда кубометров газа.

Уточняется, что сократился также спрос на газ компании на внутреннем рынке (минус 5,6 процента), а экспорт в страны дальнего зарубежья упал более чем на 40 процентов. Он снизился на 67,6 миллиарда кубометров до уровня в 91,2 миллиарда кубометров.

Вырос экспорт по «Силе Сибири» в Китай. Конкретные объемы компания не привела, но известно, что общий годовой объем в 2023-м оценивается примерно в 22 миллиардов кубометров.

С учётом кратного подъёма цен, Газпром в накладе не остался. Лучше добывать меньше, но продавать дороже.

Впрочем, первые полгода 2022-го экспорт газа в Европу шёл в достаточно больших объёмах, что резко улучшило статистику в целом за год. Посмотрим, что будет в следующем году.

3. Если Газпрома дела идут нормально, то европейские энергетические компании страдают (ссылка):

Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев года составил почти 40 миллиардов евро на фоне сокращения поставок российского газа, указано в пресс-релизе компании.

Снижение объемов поставок из России компания считает нарушением контрактных обязательств со стороны «Газпрома», следует из отчета Uniper. При этом с августа поставки российского газа прекратились полностью.

Без российского газа, цены на который в долгосрочных контрактах были значительно ниже европейских газовых котировок, Uniper стала рекордно переплачивать и понесла скорректированный чистый убыток в размере 3,2 миллиарда евро. Вскоре компания потеряет независимость, так как власти Германии объявили о ее национализации, чтобы спасти от разорения.

Uniper считается важной частью энергетической системы Германии, и ее крах будет иметь эффект домино для сектора, указывало Bloomberg.