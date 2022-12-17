 

Надежды больше нет? Сгорающую от рака Анастасию Заворотнюк увезли в больницу

17.12.2022, 17:35, Разное
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С 2019 года актриса борется с раком головного мозга, и похоже, надежды на выздоровление больше нет. По данным, которые появились в распоряжении журналистов, звезду сериала “Моя прекрасная няня” увезли в больницу.

Стоит отметить, что все годы, что Анастасия Заворотнюк борется со смертельным заболеванием, рядом с ней находится супруг Петр Чернышев. Однако, вероятно, в последнее время состояние актрисы ухудшилось, поэтому спортсмену пришлось поместить жену в платную онкологическую клинику, где за ней круглосуточно ухаживают и наблюдают.

По данным “Комсомольской правды”, в больнице Анастасия Заворотнюк находится уже четвертый месяц. Муж регулярно посещает больную супругу. Это стало понятно по тому, что Петр Чернышев получил 13 штрафов за нарушение ПДД недалеко от клиники. Причем есть информация, что иногда фигурист приезжает к онкобольной даже по два раза в день.

Возможно, именно поэтому наследница Заворотнюк Анна решилась на переезд из России. Девушка в личном блоге заявила, что вместе с мужем планирует перебраться в Дубай. Некоторые поклонники были удивлены намерениями дочери актрисы: неужели та готова бросить больную мать? Но, судя по всему, Анастасия Заворотнюк осталась в надежных руках.

Однако некоторые врачи уверены, что надежды на выздоровление нет. Скорее всего, звезде “Моей прекрасной няни” осталось недолго.


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