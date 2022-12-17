Мнение: Медвежья услуга

Почему мы стараемся разделять экологию и этику?

Потому что – сначала экология, потом этика, и этика никогда не должна быть в ущерб экологии, иначе это будет “этика”, а не этика.

Соблюдай люди этот принцип, они всегда старались бы решать конфликты мирным путем.

Для экологии самое важное – видеть границы, уважать субъектность другого.

Видеть границы – это осознавать, где кончается твоя свобода и начинается свобода другого.

Представляете, к чему может привести “этика” без чувства границ?

Примеры такой “этики” всем известны.

1. “Щедрость” без пользы. (Щедрая туча)

2. “Благо” насильно. (Демьянова уха)

3. “Спасение” ценой гибели. (Медвежья услуга)

Это стадии “помощи” из слияния, по нарастающей.

Каждую из стадий иллюстрирует известная басня Крылова.

У Крылова в баснях есть точное и образное изображение всех основных полевых деформаций.

Давайте рассмотрим в его баснях о “помощи”, как слияние границ превращает этику в “этику”.

1. Щедрая туча

(Туча)

Над изнуренною от зноя стороною

‎Большая Туча пронеслась;

Ни каплею ее не освежа одною,

Она большим дождем над морем пролилась

И щедростью своей хвалилась пред Горою.

‎«Что́ сделала добра

‎Ты щедростью такою?»

‎Сказала ей Гора:

‎«И как смотреть на то не больно!

Когда бы на поля свой дождь ты пролила,

Ты б область целую от голоду спасла:

А в море без тебя, мой друг, воды довольно»

Если человек не обращает внимания, кому, как и сколько нужно его помощи, он тратит свои ресурсы мимо и бесполезно, считая это щедростью.

Для тучи акт щедрости заключается в том, чтобы отдать. Кому отдать, зачем отдать, ее не интересует. Фокус у нее на отдаче, на своей жертве.

Это мы видим каждый раз, когда человек отдает, чтобы просто отдать, не думая о потребностях другой стороны.

Вы покупаете подарки, исходя только из их цены, не обращая внимания на полезность?

Вы работаете, отсчитывая объем часов и потраченных усилий, не заботясь о пользе?

Вы точно так же оказываете услуги близким и друзьям?

Вы переводите деньги сомнительным просителям, лишь бы имитировать благотворительность?

Вы поддакиваете друзьям, не вникая в суть, чтобы выглядеть добрыми?

Значит у вас тоже бывает щедрость тучи. Вам все равно, на что пойдет ваша “помощь”.

В этой “щедрости” – неуважение к своим ресурсам, неуважение к чужим потребностям, неуважение к самой щедрости как таковой, неуважение к принципу обмена.

Это первая стадия “этики” без экологии, “этики” из слияния.

2. Демьянова уха

«Соседушка, мой свет!

Пожалуйста, покушай». —

«Соседушка, я сыт по горло».— «Нужды нет,

Еще тарелочку; послушай:

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» —

«Я три тарелки съел». — «И, полно, что за счеты:

Лишь стало бы охоты,—

А то во здравье: ешь до дна!

Что за уха! Да как жирна:

Как будто янтарем подернулась она.

Поешь же, миленький дружочек!

Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек!

Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!»

Так потчевал сосед-Демьян соседа-Фоку

И не давал ему ни отдыху, ни сроку;

А с Фоки уж давно катился градом пот.

Однако же еще тарелку он берет:

Сбирается с последней силой

И — очищает всю. «Вот друга я люблю!»

Вскричал Демьян: «зато уж чванных не терплю.

Ну, скушай же еще тарелочку, мой милой!»

Тут бедный Фока мой,

Как ни любил уху, но от беды такой,

Схватя в охапку

Кушак и шапку,

Скорей без памяти домой —

И с той поры к Демьяну ни ногой.

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь:

Но если помолчать во время не умеешь

И ближнего ушей ты не жалеешь:

То ведай, что твои и проза и стихи

Тошнее будут всем Демьяновой ухи.

Почему человек насильно помогает, спасает, одаривает благами, не только не обращая внимания на потребности другой стороны как Туча, но и не замечая сопротивления?

По той же причине. Его фокус на процессе своей отдачи, на своем благе, которое им самим считается объективным, безусловным, а мнение и отношение другой стороны не учитываются. Фокуса на чужой субъектности нет.

Отказ другой стороны, если и замечается, то считается стеснением, кокетством, робостью или непониманием, а значит надо настоять, донести, убедить, даже заставить. Настойчивость и нажим в дарении блага считаются дополнительным благом.

Сколько раз мы с вами читали письма в рубрику про демьянову уху? Этого и не счесть.

Все виды демьяновой ухи мы видели, сотни ее рецептов.

Но дар становится даром только с учетом восприятия другой стороны.

Это как в дружбе: нельзя быть другом того, кто не считает нас другом.

Если на другой стороне – субъект, именно ему решать, благо мы даем или не благо.

И от безразличия к обратной связи как у Тучи очень легко перейти к навязчивости, а затем и к насилию как Демьян в басне.

3. Медвежья услуга

(“Медведь и Пустынник”)

В начале басни Пустынник подружился с Медведем, и однажды на прогулке уставшему Пустыннику Медведь предложил отдохнуть, а сам взялся охранять его сон.

Пустынник был сговорчив: лег, зевнул,

‎Да тотчас и заснул.

А Мишка на часах — да он и не без дела:

‎У друга на нос муха села:

‎Он друга обмахнул;

‎Взглянул,

А муха на щеке; согнал, а муха снова

‎У друга на носу,

‎И неотвязчивей час-от-часу.

‎Вот Мишенька, не говоря ни слова,

Увесистый булыжник в лапы сгреб,

Присел на корточки, не переводит духу,

Сам думает: «Молчи ж, уж я тебя, воструху!»

И, у друга на лбу подкарауля муху,

‎Что силы есть — хвать друга камнем в лоб!

Удар так ловок был, что череп врознь раздался,

И Мишин друг лежать надолго там остался!

Это заключительная стадия помощи из слияния.

На первой стадии обратная связь вас просто не интересует.

На второй стадии вы навязываете помощь, несмотря на сопротивление, потому что всерьез не считаете второго в праве оценивать вашу помощь, вам лучше знать.

На третьей стадии вы настолько игнорируете интересы второго, что можете причинить ему вред и даже гибель своей помощью.

Многим кажется, что на третьей стадии лично они никогда не будут.

Ну ладно еще проигнорировать чьи-то потребности, ладно еще быть более настойчивым, чем надо, но уж раздолбать второго в пух и прах, оказывая помощь – невозможно. Это ведь тупым надо быть?

Однако тупость растет постепенно, даже если изначально вы были умней.

Вы пытаетесь оказать помощь другу, сгоняя с него муху, но муха настойчива. Она все время гадит, нападает и даже жалит. Вы и так и этак пытаетесь ее смахнуть, но у вас ничего не выходит. И тогда, в гневе, вы беретесь прибить муху, во что бы то ни стало.

Она вам надоела, она задела вас за живое, она превратилась из вредителя в угрозу вашей идентичности. И теперь вам не жаль никого, за ценой вы не постоите.

Если бы все то время, пока Медведь боролся со злой мухой, он помнил, для чего он это делает, для кого борется и зачем, он бы ограничивал свое рвение, соизмерял пользу от своих действий и вред. Но ему быстро стало все равно, для кого он старается, фокус его заняла Муха и ее Вред, он забыл про существование пустынника, перед ним был только Враг и он вступил в схватку за Победу.

Победа стала иметь для него отдельный смысл, не связанный с жизнью.

Погибла ли муха в этой схватке или выжила, Крылов опустил. Поскольку это стало не важно после смерти пустынника.

Было бы хорошо, если бы третья стадия “помощи” наступала исключительно редко, но увы. Она закономерно вырастет из первых двух, если себя не остановить.

Приведите, друзья, в комментариях другие басни Крылова, которые иллюстрируют баги, короны, ЗВ, БП и остальные деформации в поле.

У Крылова есть про все.