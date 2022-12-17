Компания Voyah представила в КНР свой первый электрифицированный седан Voyah Zhuiguang

Известный бренд Voyah официально представил новый седан Zhuiguang.

В данный момент в Китае уже начали принимать предварительные заказы на новинку, которая оценивается в 1,2 млн рублей в пересчете на местной валюте. Седан получил электрическую платформу. В максимальной комплектации мощность автомобиля достигает 510 л.с. Разгон электрокара до 100 км в час достигается за 3,8 секунд.

Покупателям предложат три комплектации, тогда как в максимальном исполнении запас хода составит около 580 километров. Остальные технические параметры китайского электрического седана Zhuiguang пока не раскрываются производителем до выхода в свободную продажу.