Каждый россиянин получит от государства по 10 тысяч рублей на празднование Нового года
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
постановление о правилах осуществления единовременной денежной выплаты
россиянам в канун Нового года. С 20 до 30 декабря все граждане России получат
по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.
«Год был непростой, а Новый год всегда для нашего народа был
одним из главных праздников. Поэтому мы приняли решение поддержать граждан,
чтобы они могли купить своим близким побольше подарков и накрыть богатый
праздничный стол», – рассказал председатель правительства.
Выплаты будут осуществляться автоматически на основании баз
Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Официально работающие
граждане получат деньги через своих работодателей вместе с заработной платой за
декабрь, а пенсионеры – с пенсией за последний месяц уходящего года.
Остальные россияне могут оформить заявку на получение
пособия через портал Госуслуги или в любом МФЦ.
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