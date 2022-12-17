Каждый россиянин получит от государства по 10 тысяч рублей на празднование Нового года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал

постановление о правилах осуществления единовременной денежной выплаты

россиянам в канун Нового года. С 20 до 30 декабря все граждане России получат

по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

«Год был непростой, а Новый год всегда для нашего народа был

одним из главных праздников. Поэтому мы приняли решение поддержать граждан,

чтобы они могли купить своим близким побольше подарков и накрыть богатый

праздничный стол», – рассказал председатель правительства.

Выплаты будут осуществляться автоматически на основании баз

Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Официально работающие

граждане получат деньги через своих работодателей вместе с заработной платой за

декабрь, а пенсионеры – с пенсией за последний месяц уходящего года.

Остальные россияне могут оформить заявку на получение

пособия через портал Госуслуги или в любом МФЦ.

—