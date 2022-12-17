Ее можно надеть на новогодние праздники и потом носить весь год: как вписать в образ юбку с пайетками – тренд 2023

Сейчас в моде одежда с пайетками — и она останется актуальной и в 2023 году. Однако некоторые модницы упорно ее избегают из страха, что она удешевит образ. На самом деле это не так. Если сочетать юбку с пайетками с вещами из базового делового гардероба либо изделиями оригинального кроя, тогда получатся весьма самобытные образы. Вдохновляемся идеями.

С асимметричным топом

Блестящая юбка с высокой посадкой стильно смотрится в сочетании с асимметричным верхом. Например, это может быть кофта или свитер с одним рукавом или со спущенным плечом. Чтобы образ был завершенным, добавьте стильных аксессуаров в тон: браслетов, колец, сережек. Если у вас юбка серебристого оттенка, тогда пусть украшения будут из серебра или другого белого металла.

С белой блузой

Знаете, что действительно может удешевить образ, где есть юбка с пайетками? Яркий верх. Например, если вы наденете желтую, оранжевую, голубую или любого другого насыщенного цвета кофту. Но когда вы подбираете себе белый верх, тогда однозначно получаете стильный и современный наряд. Хорошее решение как для корпоратива, так и для новогодней вечеринки- это блестящая юбка миди плюс белая блуза с воланами и оборками.

С джинсовым топом

Если вам нравятся яркие экстравагантные образы, нестандартные решения, тогда попробуйте сочетать темно-зеленую блестящую юбку и рубашку из денима насыщенного синего цвета. Можете даже наверх набросить черную кожаную куртку. Кто знает толк в трендах, тот точно оценит ваш образ по достоинству.

С белой футболкой

Белая футболка — это универсальная вещь, которая сочетается с любой одеждой и которая интегрируется в наряд в любом стиле. Ее также можно сочетать с юбкой с пайетками. Но чтобы образ не получился старомодным, постарайтесь подобрать юбку оригинального кроя. Например, многослойную, в несколько «ярусов».

Со свитером

Оригинальное решение — это блестящая плиссированная длинная юбка. Хороша она тем, что сначала вы можете надеть ее на праздники, а потом без труда ходить в ней на работу в офис. Просто сочетайте такую юбку с однотонным свитером оверсайз пастельного оттенка – и получите женственный и изысканный образ.

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С укороченным топом

В этом году в моде юбки и штаны с высокой посадкой. Данный тренд сохрани свои лидирующие позиции и в следующем году. Лучше всего сочетаются с изделиями с высокой талией укороченные кофты и даже свитера. В связи с этим можно создать стильный новогодний лук, состоящий из блестящей длинной юбки и «плюшевого» светлого укороченного свитера. Заодно сможете похвастаться идеальной фигурой и плоским животом.

С черными вещами и аксессуарами

Самые «безопасные» варианты как для юбки с пайетками — это черный, белый, золотистый или серебристый цвета. Блестящая юбка в таких оттенках сочетается практически с любой одеждой.

А вот если у вас в наличии юбка другого цвета (например, бордо, светло-фиолетового и т.д.), тогда подберите к ней одежду и аксессуары либо черного, либо белого цвета. К примеру, для создания элегантного, но не слишком формального образа сочетайте цветную блестящую юбку с черной майкой и черными обувью и сумкой.

С водолазкой и пиджаком

В контексте корпоратива это идеальный вариант, ведь образ получается одновременно и нарядным, и не слишком неформальным. Прекрасно смотрится юбка с разноцветными пайетками в сочетании с консервативным верхом в виде темной водолазки и пиджака.

С одеждой с пайетками

Если вы хотите в прямом смысле слова блистать на празднике, тогда можете сочетать юбку с пайетками с другой такой же блестящей одеждой. Можете подобрать верх и низ одного цвета – тогда увидите эффектный монохромный образ. А можете скомбинировать серебристую юбку и золотистый топ. Получится более современно.