Итальянские журналисты рассказали, как РФ расследует зверства ВСУ

Итальянский журналист Джорджо Бьянки взял интервью у сотрудника Следственного комитета, который занимается расследованием преступлений украинских вооружённых сил в Донбассе. Кроме того, его команда показала жителей Мариуполя, пострадавших от обстрелов ВСУ.

Журналист новостного портала Visione TV Джорджо Бьянки поговорил с представителем Следственного комитета, который занимается расследованием зверств, совершённых украинскими войсками в Донбассе. В том числе во время разговора они затронули резонансный случай убийства безоружных российских солдат. В своём ролике итальянский репортёр также показал свидетелей битвы за «Азовсталь».