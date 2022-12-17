Bloomberg – украинский конфликт выявил уязвимость Пентагона в производстве и восполнении запасов вооружений

«Ненасытные потребности» Киева в оружии сказались на американских арсеналах — и Пентагону теперь приходится прикладывать усилия, чтобы ускорить производство и не допустить реального истощения запасов, пишет Bloomberg. По информации агентства, американские чиновники облегчают законодательные механизмы, работают с производителями — а также применяют опыт, полученный во время пандемии.



AP

Президент США Джо Байден продолжает заявлять о том, что Вашингтон будет снабжать Украину оружием, необходимым ей для сопротивления России, «столько, сколько потребуется» — однако чтобы выполнять такие обещания, Пентагону и оборонным ведомствам остальных стран НАТО теперь приходится менять привычные методы работы, пишет Bloomberg.

Столкнувшись с необходимостью удовлетворить требования Украины, которая сейчас нуждается «во всём подряд от артиллерийских снарядов и до ЗРК «Пэтриот», американское Минобороны наконец взялось за напасть, уже не одно десятилетие терзающую ВПК страны, а именно — потребность находить способы разгонять темпы производства и привлекать производителей оружия долгосрочными контрактами, показывая им, что вооружённые силы не прекратят закупки их очередного комплекса, едва удовлетворив свои насущные потребности, разъясняет корреспондент Bloomberg.

Ситуация также подняла и более масштабные вопросы по поводу того, насколько хорошо США готовы к боевым действиям в плане обеспечения, пишет журналист. «Поскольку Киев продолжает требовать больше оружия — и всё более высокотехнологичные его образцы, — перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземных вооружений окажутся истощёнными, если стране внезапно потребуется защищать себя, помогать Тайваню сопротивляться Китаю или же противодействовать военным действиям со стороны Северной Кореи», — раскрывает свою мысль автор.

Как отмечает корреспондент Bloomberg, проблема имеет особенно острый характер из-за того, что РФ принуждает Украину к таким боевым действиям, которые отдельные стратеги Пентагона считали «пережитком прошлого». В итоге США сконцентрировали денежные потоки и производственные мощности на «малозаметных самолётах, очках с искусственным интеллектом и гиперзвуковых вооружениях» — а Украине для отражения российских наземных атак нужно не это, а снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, констатирует журналист.

О том, что нехватка вооружений является серьёзной проблемой как для НАТО, так и для украинских вооружённых сил, на этой неделе уже сказала постоянный представитель США при альянсе Джулиэнн Смит — и цифры действительно «поражают воображение», говорится в материале Bloomberg. По информации агентства, США по состоянию на 9 декабря выделили Украине более 1 миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 180 тыс. 105-миллиметровых снарядов, более 8,5 тыс. ПТРК «Джавелин», 4,2 тыс. высокоточных управляемых снарядов Excalibur и 1,6 тыс. ПЗРК «Стингер».

Совсем как пандемия коронавируса, которая до этого вывела на свет изъяны в мировых цепочках поставок самых разных товаров, украинский конфликт и потребности ВСУ ясно показали, насколько уязвимым стал Пентагон перед дефицитом поставок, пишет корреспондент Bloomberg. Замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильям ЛаПлант в прошлом месяце сокрушался, что Вашингтон совершенно не готов к сценарию «взрыва» в Индо-Тихоокеанском регионе. «Что если что-то случилось бы не через пять или десять лет, а на следующей неделе?» — вопрошал чиновник, выступая на конференции. «Мы все просто приняли как должное, что бережливая экономика — это правильный путь», — констатировал он.

Впрочем, понятие бережливой экономики, которая для обычных компаний подразумевает исполнение заказов в пределах нескольких дней или недель, для Пентагона имеет совершенно иные измерения, отмечает корреспондент Bloomberg. Чтобы это понять, достаточно вспомнить о ЗРК NASAMS, который давно требует Киев: в ноябре Пентагон принял меры для того, чтобы приблизить отгрузку первых двух таких комплексов Украине, скоординировав усилия с партнёрами, чтобы можно было использовать запчасти из уже имеющихся запасов, а также применив специальный юридический механизм, позволяющий подрядчикам начинать производство до того, как будут окончательно определены условия контракта. Всё это позволило разместить заказ на эти два комплекса стоимостью $182 миллионов 26 августа. Между тем, американское Минобороны ускорило и исполнение второго заказа на шесть NASAMS стоимостью $1,2 млрд, размещённого 30 ноября — и производитель комплексов Raytheon смог начать над ними работу сразу же; завершена она, впрочем, будет лишь через несколько лет, пишет автор статьи.

Другим примером могут послужить РСЗО HIMARS, которые Пентагон в последние годы закупал в крайне ограниченном количестве, продолжает журналист. По данным Bloomberg, США выделили для Украины 38 этих систем, притом что их общий запас у США составляет 460 штук, а их создатель Lockheed Martin Corp. произвёл в общей сложности 540 этих РСЗО. Представители компании уже заявили, что ещё до формального запроса от Пентагона приняли решение нарастить производство HIMARS, стремясь собирать по 96 комплексов в год — то есть в два раза больше по сравнению с темпами начала 2022 года.

По мнению некоторых экспертов, США в принципе сохраняли слишком скромные запасы важнейших типов боеприпасов — даже не принимая во внимание Украину и Тайвань, пишет Bloomberg. Хотя точное число многих типов амуниции как правило засекречено, экспертное сообщество постепенно приходит к мнению о том, что запасы необходимо серьёзно нарастить. «Если принять уровень запасов за «x», то, как мне кажется, украинская ситуация показала, что эти запасы должны быть где-то в районе 1,5х, а то и 2х», — заявил, к примеру, сотрудник Вашингтонской исследовательской группы при компании Cowen Роман Швейцер.

«Ненасытные потребности» Украины уже обнажают проблемы, пишет Bloomberg. Рост производства вооружений в связи с конфликтами в Ираке и Афганистане успел сократиться — а та же Raytheon в 2020 году свернула производство ПЗРК «Стингер». Теперь же США пытаются вновь напрячь производственный потенциал, убеждая Raytheon, Lockheed и прочих производителей восстанавливать мощности. Кроме того, Вашингтон использует и уроки операции «Сверхсветовая скорость» — кампании по ускорению разработки вакцин, тестов и медикаментов, запущенной в США в рамках борьбы с коронавирусом.

По словам зампреда комитета сената США по вооружённым силам Джеймса Инхофа, сухопутным силам США пока удаётся достаточно эффективно определять те типы вооружений и боеприпасов, запасы которых необходимо восполнять, а кроме того они уже составляют планы по наращиванию производства 155-миллиметровых снарядов и ракет для HIMARS, однако привлечение подрядчиков крайне тормозит все их усилия. Вместе с председателем его комитета Джеком Ридом Инхоф предложил внести в ежегодный законопроект об оборонном бюджете положение, временно разрешающее восстанавливать запасы амуниции через многолетние контракты, которые должны одобряться конгрессом. Как полагают эксперты, такие многолетние контракты также позволят несколько смягчить часть проблем, возникающих в цепочках поставок, — однако Пентагон в рамках восполнения арсеналов ни одного такого контракта ещё не заключил, отмечается в материале Bloomberg.

Над всем этим нависает вопрос процедуры закупок, которые в США отличаются крайне низкой скоростью и «неуклюжестью» — в том числе из-за существования ряда нормативных защитных мер, направленных на предотвращение несправедливо высоких цен.

«Эта проблема создаёт напряжение в системе, — пояснил Bloomberg эксперт Центра стратегических инициатив и бывший бюджетный инспектор Белого дома Марк Кенсиэн. — Военные стратеги хотят восполнить истощившиеся запасы как можно скорее, чтобы свести к минимуму риски. Однако чиновники, отвечающие за привлечение подрядчиков, обязаны соблюдать защитные меры, предназначенные для предотвращения ошибок и злоупотребления».

А тем временем Пентагон пытается успокоить граждан, дав им понять, что патронов у него вполне хватает, пишет Bloomberg. 3 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе пресс-конференции, что всякий раз, когда Вашингтон получает запросы от Украины, он принимает все необходимые меры, чтобы сохранить достаточный уровень арсеналов для собственной защиты. «Мы от этой политики ещё не отступали и не отступим. Средства мы брали из избыточных запасов — а того, что у нас имеется, с избытком хватит на то, чтобы себя защитить», — заверил Остин.