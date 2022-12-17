Подмосковная полиция поймала наркокурьера

Полицейские заметили недалеко от деревни Токарево мужчину, который вышел из леса и направился к припаркованному неподалеку автомобилю. При этом он постоянно оглядывался и вел себя подозрительно.

Во время беседы с правоохранителями он вел себя странно, постоянно дергался. В итоге полицейские решили провести досмотр, в ходе которого обнаружили у него несколько пакетов с белым веществом. Экспертиза показала, что это – производные синтетического наркотика.

Как сообщают “Вести Подмосковья”, после задержания парень рассказал, что через интернет ему предложили работу, которая предполагала выемку, перевозку, фасовку и дальнейшее распространение наркотических средств на территории столичного региона через тайники-закладки.