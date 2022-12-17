 

“Это отвратительно”: Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой

17.12.2022, 16:10, Разное
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Звезда “Иронии судьбы”, кажется, сейчас не на хорошем счету у многих. За поступки актрису критикуют и поклонники, и коллеги по творческому цеху. А все из-за того, что Лия Ахеджакова внезапно стала поливать грязью годами кормившую ее Россию, резко высказываясь в адрес страны.

Давний коллега Александр Берда, как оказалось, перестал с ней здороваться вовсе не из-за ее позиции, а из-за грязной и лицемерной лжи! О напряженных отношениях с актером оскандалившаяся звезда рассказала сама и объяснила, что такая ситуация сложилась как раз из-за ее негативных высказываний.

При этом Лия Ахеджакова уверяла, что, несмотря на то, что коллега от нее отвернулся, она продолжала к нему тянуться, приезжая в больницу, когда он болел. Вот только у Александра Бурды другая версия событий, которую он рассказал журналистам, вскрыв тем самым истинное лицо звезды.

Артист уверяет, что отношение к ней изменилось еще два года назад – после ее открытого письма Сергею Гармашу и выступления против его возращения в “Современник”.

“Когда коллег обсуждают публично, это отвратительно”, – сказал Александр Берда, отметив, что в больницу к нему звезда не ездила, хотя он просил позвонить главврачу.

Исходя из его слов, можно сделать вывод о том, что звезда ведет себя довольно лицемерно: мол, она говорит, что коллеги отвернулись из-за ее гражданской позиции, но на деле все из-за “человеческой низости”, которую демонстрирует Лия Ахеджакова.


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