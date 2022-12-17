 

Свинтивший от опостылевшей жены Маликов прильнул к голозадым малолеткам: Спасибо за лучик света

17.12.2022, 16:10, Разное
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Дмитрий Маликов – любимец
не только
мам, бабушек, но и внучек, которые больше всех хотят получить свой сладкий подарок. Певец будто Дедушка Мороз оказался внезапно окружен молоденькими Снегурочками, с которых словно сама вьюга сдула лишнюю одежду. Чуть продрогшие от декабрьских морозов девушки извивались в попытках согреться и придвигались все ближе к сладкоголосому певцу, пока он окончательно к ним не прильнул.

Именно так выглядит новый клип Дмитрия Маликова, который он выложил на свой Youtube канал, предварительно анонсировав в личном блоге. Музыкальный ряд, полный блесток, снега и спецэффектов, оказался посвящен неумолимо надвигающемуся празднику – Новому году.

Ради съемок клипа Маликов, с радостью свинтивший от опостылевшей, как уверяют хейтеры, жены, облачился в костюм, да не в один! Импозантный Дмитрий топтался перед толпой сексуальных голозадых малолеток то в возбуждающе алом, то в освежающе голубом нарядах. Давал, иными словами, фанаткам немного времени перевести дух и сделать глоток холодненькой водички.

“Очень душевно”, “В стиле 90х”, “Спасибо за лучик света”, – облизали певца с головы до ног его подписчицы.

Нашлись, тем не менее, и те, кто пожурил съемочную команду за забывчивость.

“Снегурочкам забыли юбочки”, “Снегурок бы приодеть. Замерзнут ведь, песня-то зимняя”, – с ноткой сарказма подметили некоторые пользователи Сети на страничке Дмитрия Маликова.


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