В РФ начались продажи новых хетчбэков Ford Focus из Китая по цене от 2,4 млн рублей

В РФ появились в продаже обновленные хетчбэки Ford Focus, которые произведены в Китае.

В частности, компании предлагают оформить предварительный заказ на новый хетчбэк Ford Focus, который оценивается в 2,4 млн рублей в базовой комплектации. Во всех версиях установили 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 177 л.с. мощности. Хетчбэки Ford Focus оснащены передним приводом и автоматической трансмиссией.

В новинке установили цифровую панель приборов, климат-контроль, мультимедийный комплекс, панорамную крышу, а также ряд других продвинутых опций. Пока остальные технические характеристики нового хетчбэка Ford Focus для российского рынка не раскрыли.