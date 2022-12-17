Совет экспертов: Кому не стоит покупать в подарок на Новый год iPhone 14

Эксперты сферы высоких технологий дали совет относительно нового поколения смартфонов от Apple. Специалисты назвали категорию граждан, которым не стоит покупать iPhone 14 в подарок на Новый год.

Одним из самых ожидаемых подарков на Новый год для многих россиян все также остается смартфон от корпорации Apple. Этой осенью традиционно вышло новое поколение iPhone, 14 версия получила новые функции и улучшенный потенциал. Однако, по мнению экспертов сферы высоких технологий, существует категория людей, которым лучше не покупать подобное устройство в подарок на зимние праздники. Специалисты считают, что новинка не несет в себе ничего уникального и интересного для тех, кто давно пользуется смартфонами Apple. Так, если кто-то из родных, близких, друзей уже является обладателем двух предыдущих модификаций аппарата, вышедших год и два назад, iPhone 14 не особо понравится.

Блогеры называют поколение 2022 года проходным, так как ничего революционного в нем нет. Так, мощнейший процессор A15 Bionic сейчас нельзя назвать самым передовым на рынке, не стала откровением и яркость OLED-дисплея в то время, как у конкурентов используется AMOLED и SUPER AMOLED. Можно найти за меньшую стоимость и девайс с более емкой и энергоэкономной батареей, обладающей возможностью зарядки за меньшее время. Если добавить сюда ломкость кабелей, которые производит корпорация из Купертино для iPhone 14 и предыдущих генераций, то вывод очевиден.

Переход с моделей, выпущенных в 2017-2019 годах, на новинку еще можно назвать удачным выбором. Однако для обладателей смартфонов, вышедших в 2020-2021, iPhone 14 не принесет ничего нового и лучшего. Для подарка на Новый 2023 год эксперты советуют обратить внимание на другие девайсы в ценовой категории порядка 60 тысяч рублей. Они в сравнении с «яблочным» аппаратом будут существенно лучше и инновационнее, кроме того, сейчас на рынке есть множество моделей, выглядящих не менее премиально.