 

Для восстановления температурного режима на МКС отправлен грузовой корабль с иконами и молитвословами

17.12.2022, 15:33, Разное
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«Роскосмос» произвёл срочный внеплановый запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя с грузовым модулем, который доставит на МКС всё необходимое для устранения неисправностей на российском сегменте. Недавно там была зафиксирована утечка охлаждающей жидкости из обшивки модуля.

Бо́льшая часть груза подготовлена при помощи РПЦ: это освящённые иконы и свечи и специальная редакция молитвословов, текст которых был скорректирован с учётом последних событий.

Поскольку сами российские космонавты затруднились ответить, какие именно инструменты и материалы им необходимы, руководство «Роскосмоса» заполнило грузовой модуль по своему усмотрению. Так, на МКС прибудет интерактивный портрет президента, который умеет распознавать тему разговоров экипажа и проговаривать одну из 1024 цитат или шуток главы государства.

Кроме того, для зарубежных коллег, т.н. «астронавтов», был укомплектован набор матрёшек и шапок-ушанок с кокардами. Как полагают в космическом ведомстве, такие подарки помогут смягчить напряжённую обстановку на борту станции и наладить более тёплые и дружественные взаимоотношения между экипажами разных.

«В условиях длительного нахождения в состоянии невесомости, стеснённого пространства мы стараемся сделать всё, чтобы и наши ребята, и другие члены экипажа чувствовали себя комфортно и безопасно», – заявили в «Роскосмосе».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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