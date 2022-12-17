Инсайдеры: Карл III пригласил Гарри и Меган на свою коронацию, несмотря на их скандальные откровения

За последний месяц Меган Марл и принц Гарри дали не мало поводов, чтобы навсегда отрезать себя от королевской семьи — закулисные подробности из жизни во дворце, которым Гарри и Меган поделились в документалке Netflix, стали одним из самых громких и обсуждаемых проектов стримингового сервиса. Впереди монарших родственников ждет еще одно испытание — 8 января выйдет биография принца Гарри, в которой тоже ожидается немало откровений.

Во дворце стараются никак не комментировать ни одно, ни другое событие. Даже напротив — по словам поверенных источников из числа приближенных к монаршей семье, король Карл III планирует во что бы то ни стало сохранить отношения с младшим сыном. Его Величество даже лично пригласил Гарри и Меган на свою коронацию, утверждают информаторы Daily Mail.

Чарльз любезно сказал своему сыну и невестке, что он будет рад, если они примут участие в этом историческом событии.

Пока, впрочем, это приглашение только на словах, официальное — с гербом Соединенного королевства и за подписью Карла III — будет позже. Смогут ли мемуары Гарри заставить Карла III передумать, покажет, конечно, время.

Напомним, на днях на Netflix вышли заключительные эпизоды документального сериала “Гарри и Меган”, в которых они рассказали о суицидальных мыслях и выкидыше из-за травли прессы во второй части документалки. Да этого зрители узнали о знакомстве пары и неудачном первом свидании, а также о дресс-коде, давлении королевской семьи и отношениях с Кейт Миддлтон. Все подробности доступны в нашем материале.