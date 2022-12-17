Из-за рекордно низких температур газовые хранилища в Германии пустеют слишком быстро

На этой неделе рекордно низкие температуры в Германии привели к тому, что цели по экономии газа в стране не были достигнуты, пишет Die Welt. За один день запасы сокращались более чем на 1%. Этот декабрь может выдаться одним из самых холодных за последние десять лет, предупредил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер и призвал немцев к большей экономии, в частности отключению отопления в отдельных комнатах.



AP

Крайне низкая температура в прошедшие дни привела к тому, что немецкие газовые хранилища стали пустеть гораздо быстрее, чем ожидалось, пишет Die Welt. В понедельник запасы сократились на 1,04%, а во вторник — на 1,19%, достигнув отметки 91,26%. По имеющейся информации, в дальнейшем потребление только выросло, так как температура продолжила снижаться. Ещё на прошлой неделе она была ниже среднестатистической на 0,7 °C.

В результате цели по экономии голубого топлива не были достигнуты, констатирует издание. По сравнению с прошлой, на этой неделе немцы использовали на 14% больше газа. «Этот декабрь может выдаться одним из самых холодных за последние десять лет, — предупредил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. — Поэтому, несмотря на холод, я прошу вас аккуратно расходовать газ». Он подчеркнул, что частный сектор и промышленность потребляют слишком много голубого топлива. Ситуацию также усугубляют проблемы с атомными электростанциями во Франции, из-за чего большое количество газа тратится на производство электроэнергии для её дальнейшей отправки в соседнее государство.

Впрочем, до дефицита газа ещё «очень, очень далеко», подчеркнул Мюллер. Германия смогла накопить хорошие запасы, пояснил он: «Одну, две, три холодные недели мы выдержим, но в январе и феврале так продолжаться не может». Чисто математически с расходом 1% в сутки резервов должно хватить на 90 дней, то есть до середины марта. Но не исключено, что на фоне прогнозируемого снижения температур до -15 °C в некоторых регионах объёмы потребления могут увеличиться до 2%, и тогда запасов хватит всего на 45 дней.

Но даже если на эту зиму газа и хватит, нынешние температуры могут стать проблемой для будущего отопительного сезона на стыке 2023 и 2024 годов, объяснил глава Федерального сетевого агентства. После подрывов «Северных потоков» рассчитывать на возобновление поставок газа из РФ не приходится. Поэтому Германия зависит от импорта из Норвегии и транспортировок сжиженного природного газа. Так что не стоит сильно опустошать газовые хранилища, посоветовал Мюллер, в очередной раз призвав граждан к экономии. В частности, он предложил в отдельных комнатах квартиры снижать температуру или вообще их не отапливать.