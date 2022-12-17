После резкой критики со стороны СМИ, ЕС и ООН Маск провёл опрос и пообещал восстановить аккаунты заблокированных журналистов

Илон Маск провёл опрос в своей соцсети Twitter и пообещал восстановить заблокированные им ранее аккаунты журналистов, опубликовавших ссылки на ресурс, отслеживающий передвижение его частного самолёта, пишет France 24. Как отмечается в статье, решение о блокировке журналистов вызвало резкую критику со стороны СМИ, ЕС и ООН, причём в Брюсселе социальной сети пригрозили санкциями.



AP

Владелец Twitter Илон Маск пообещал восстановить заблокированные платформой аккаунты журналистов, пишет France 24.

Маск провёл в своей соцсети опрос, поинтересовавшись у пользователей, должен ли он восстановить заблокированные аккаунты сейчас или через неделю. Почти 59% из 3,69 миллионов участников высказались за то, чтобы он восстановил учётные записи сейчас.

«Люди высказались. Аккаунты, которые отслеживали моё местоположение, теперь будут разблокированы», — написал Маск.



И, как отмечает издание, похоже, что некоторые из заблокированных учётных записей уже восстановлены. Так, бывший журналист Vox Аарон Рупар снова написал в Twitter.

«Сначала я был очень расстроен из-за того, что меня заблокировали, но быстро понял, что всё будет хорошо, поскольку мне повезло: у меня есть замечательное онлайн-комьюнити», — написал Рупар в своём твите, поблагодарив людей за поддержку.

Эта противоречивая ситуация возникла, когда Маск в среду заблокировал учётную запись @elonjet, которая отслеживала полёты его частного самолёта. По словам бизнесмена, этот шаг стал необходим после того, как в Лос-Анджелесе за машиной, в которой находился его сын, следовал «сумасшедший преследователь». Владелец соцсети, похоже, посчитал, что случившееся связано с отслеживанием его самолёта.



Некоторые журналисты сообщили об этом случае, опубликовав твиты со ссылкой на заблокированный аккаунт @elonjet, что, по словам Маска, было равносильно предоставлению «координат для убийства» его и его семьи. В результате владелец Twitter заблокировал учётные записи журналистов.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны СМИ, Европейского союза и ООН.

«Новости о произвольной блокировке журналистов в Twitter вызывают беспокойство», — написала в соцсети еврокомиссар Вера Юрова.

Она также предупредила, что влиятельная платформа может быть оштрафована в соответствии с европейскими законами.



«Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И скоро санкции», — добавила она.



А официальный представитель генсека ООН назвал этот случай «опасным прецедентом в то самое время, когда журналисты во всём мире сталкиваются с цензурой, физическими угрозами и даже хуже».