 

“Сама приняла решение”: всплыли подробности развода Федора Бондарчука с красавицей-женой

17.12.2022, 14:45, Разное
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Режиссер практически не дает интервью, а во время редких разговоров с журналистами предпочитает не касаться личных тем. Например, для всех стала шоком новость о его разводе с красавицей-женой Светланой Бондарчук в 2016 году, после 25 лет совместной жизни. Тут же поползли слухи о том, что причиной расставания пары стал роман режиссера с молоденькой артисткой Паулиной Андреевой.

Что интересно, ни Федор, ни Светлана так до сих пор и не рассказали подробности расставания. Причины развода также для публики остаются загадкой – например, принято считать, что именно Бондарчук принял решение об уходе из семьи.

Наконец Светлана раскрыла некоторые детали того периода своей жизни. Во время беседы с Татьяной Булановой всплыли подробности развода и то, что светская львица чувствовала во время расставания с мужем.

Как отметила Бондарчук, практически полгода она не могла показаться на улице, так как ее преследовала пресса в надежде заполучить информацию и снять в слезах. Да и в целом, по словам Светланы, расставание – непростой период, даже если никто ни от кого не ушел.

“Мне было сложно, я не могла на улицу выйти. Я в этот период времени капюшон не снимала. Не было никаких брошенных, решение сама приняла, но как бы часть жизни сама отрубаешь”, – поделилась экс-супруга Федора Бондарчука.


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