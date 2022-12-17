Володин: Участники СВО смогут пройти реабилитацию в центре “Дугино”

В рамках благотворительного проекта завершается строительство второй очереди. Также в эксплуатацию вводится еще один лечебный корпус, рассказал Володин.

Спикер отметил, что центр “Дугино” работает уже год. Там трудится высококвалифицированный медицинский персонал, созданы все условия для реабилитации, подчеркнул политик.

По его словам, в центре проходили реабилитацию перенесшие коронавирусную инфекцию, заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. За год помощь получили более двух тысяч человек, уточнил Володин.

После ввода в эксплуатацию нового корпуса в “Дугино” будут оказывать помощь перенесшим травмы.

“Правильно, чтобы этими возможностями бесплатно могли воспользоваться наши солдаты и офицеры, которые сегодня, рискуя своей жизнью, защищают страну”, – написал Володин.

В 2021 году спикер Госдумы направил более 70% своего дохода на благотворительность. Сумма пожертвований составила 45,7 миллиона рублей.

Финансовую поддержку получили подшефные лицеи-интернаты для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Значительные средства были направлены на улучшение материальной базы школ и детсадов.