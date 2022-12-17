 

12,8 миллиардов рублей направит правительство на поддержку рынка труда

17.12.2022, 14:20, Разное
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Правительство Российской Федерации заявило о выделении 12,8 миллиарда рублей на поддержку отечественного рынка труда в 2023 году. Это поможет в дальнейшем дать временную работу свыше 176 тысячам соотечественников и спасти их от угрозы увольнения.

Меры по поддержке рынка труда РФ, которые действовали в текущем году, продлятся и в следующем. Согласно решению Кабинета Министров, этот шаг позволит предупредить возможное повышение уровня безработицы. Для поддержки рынка труда в РФ правительство заложило в бюджете сумму, равную 12,8 миллиарда рублей. Постановление с подписью премьер-министра Михаила Мишустина уже можно увидеть на сайте Кабмина.

Применяемый правительством механизм позволит работодателям создать рабочие места для кратковременного найма сотрудников. Таким образом, продолжить трудовую деятельность смогут лица, которые в этот период находятся под риском увольнения. Кроме того, такая инициатива позволит лучше организовать оплачиваемые общественные работы людям, состоящим на бирже труда. Поможет выделение 12,8 миллиарда рублей и в создании условий для профессионального обучения на производстве. Всего предполагается помочь с трудоустройством свыше 176 тысячам россиян. Из-за санкционного давления многие предприятия и компании вынуждены переходить на другие критерии и условия работы.

Кроме того, частичное возмещение средств будет стимулировать рост трудоустройства и покроет работодателям расходы на оснащение рабочих мест. В 2022 году правительство уже потратило на эти цели 39 миллиардов рублей, 25 из которых были направлены в регионы РФ, а 6 миллиардов предназначались на гранты и обучение. Финансирование рынка труда внутри страны будет продолжаться весь следующий год.


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