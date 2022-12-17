Макияж глаз и бровей для женщин старше 60 лет: какие цвета теней, туши и подводки оптимальны для зрелой дамы

С возрастом та косметика, которую вы использовали, и привычный макияж перестают делать вашу внешность такой привлекательной, как это было раньше. Не беспокойтесь: это нормальное явление. С возрастом нужно менять не только стиль в одежде, но также и продумывать новую концепцию мейк-апа. Примите к сведению следующие советы по созданию красивого макияжа.

Текстура теней для век

Старайтесь не использовать рассыпчатую косметику. Это касается и теней для век, и пудры. С возрастом кожа становится более сухой, обезвоженной, нуждается в регулярном увлажнении. Уже не так интенсивно вырабатывается коллаген, поэтому кожа теряет эластичность, на ней появляются складочки и морщинки.

Косметику нужно использовать для того, чтобы выровнять лицо и «заполнить» пустоту в складочках. Сделать это можно с помощью косметики кремообразной текстуры. Поэтому вместе пудры пользуйтесь тональным кремом. Вместо рассыпчатых теней для век — жидкими, кремообразными. Таким образом, сможете скрыть морщины.

Что лучше: матовые или перламутровые тени?

Нельзя использовать либо одни, либо другие тени при создании мейк-апа. Так, от перламутровых теней нужно отказаться навсегда, поскольку они в целом удешевляют образ, плюс ко всему подчеркивают морщинки. Их нужно заменить на тени с едва заметным блеском («сатиновые», «атласные»).

Что касается матовых теней, то их можно наносить только локально. Например, на верхний изгиб века, чтобы визуально не было видно обвисшей кожи, а также чуть-чуть на внешние и на внутренние уголки глаза.

Рекомендованные цвета

Тени какого цвета лучше выбирать при создании мейк-апа? Если в молодости можно было вполне экспериментировать с разными цветами и оттенками, то после 60 лет нужно отталкиваться исключительно от своего тона кожи. Например, если у вас светлая кожа, тогда вам подойдут нейтральные пастельные оттенки: светло-розовый, шампань и т. д. Если же у вас смуглая кожа, тогда вы вполне можете использовать тени боле глубоких и насыщенных цветов («теплое золото», оранжево-бордовые и т. д.).

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Смоки-айс после 60 лет

Допускается ли современный и стильный макияж смоки-айс после 60 лет? Да, но при условии правильного выбора косметики. Она не должна быть рассыпчатой, чтобы не подчеркивать морщинки. В то же время и не должна быть такой жирной, чтобы растекаться. Самая большая опасность смоки-айс с возрастом как раз и заключается в риске сделать «грязный», неаккуратный макияж. Если сможете подобрать качественную косметическую продукцию, тогда будет хороший результат, а если нет, тогда лучше откажитесь от такого мейк-апа.

Использование подводки для глаз

После 60 лет следует с особой осторожностью использовать жидкую подводку для глаз. Дело в том, что вы рисуете стрелку при натяжении кожи, а потом опускаете кожу. Образуются складочки, из-за чего стрелка становится неровной. Вот, почему лучше всего использовать карандаш для глаз. Он должен ложиться легко и густо.

Вы можете использовать не только черный, но также коричневый или сливовый цвета для того, чтобы нарисовать стрелки вдоль верхней линии роста ресниц. Что касается нижней подводки, то от нее лучше отказаться либо использовать коричневый оттенок, чтобы стрелки были едва заметны.

Макияж бровей

Не выделяйте брови черным цветом. В противном случае будете выглядеть старше своих лет. Сделайте упор на естественность, как советуют эксперты из мира моды и красоты. Светло-коричневый или коричнево-серый — прекрасные цвета как для оформления бровей.

С помощью карандаша для бровей заполняйте пустоты между волосками, чтобы сделать брови более густыми хотя бы визуально. Обязательно хорошенько растушевывайте карандаш, чтобы брови не выглядели нарисованными одной четкой линией.