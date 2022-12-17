 

Анджелина Джоли ушла с поста посланника ООН по делам беженцев

17.12.2022, 13:55, Разное
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Неожиданное заявление накануне вечером сделал Анджлина Джоли в соцсетях. 47-летняя актриса,ивестна своей благотворительной деятельностью сообщила о прекращении работы с агентством ОНН в качестве посла доброй воли по делам беженцев. На эту должность актриса была назначена УВКБ ООН в 2001 году, а спустя 11 лет, в 2012-м, получила статус специального посланника агентства. И в этой роли осуществила более чем 60 миссий. Одна из недавних — лагерь беженцев в Буркин-Фасо.

Я ухожу из ООН спустя более 20 лет работы с Агентством по делам беженцев. Я верю во многие вещи, которые делает ООН, особенно в то, что она спасает жизни посредством чрезвычайной помощи, — говорит Джоли  своем заявлении, добавляя , что “в ООН полно удивительных людей”.

Актриса уверяет, что по-прежнему будет помогать беженцам, но  отныне планирует “заниматься более широким кругом гуманитарных вопросов и тем, касающийся прав человека”.

Беженцы — это люди, которыми я восхищаюсь больше всего на свете, и я хочу посвятить всю свою оставшуюся жизнь работе с ними, написала в соцсетях Джоли.

Интересно, что свое решение Анжелины Джоли покинуть пост посланника ООН озвучила после своего недавнего интервью The Guardian. В беседе с журналистами Джоли упомянула о разочаровании в связи с отсутствием глобального прогресса в прекращении сексуального насилия в условиях конфликта. Она заявила, что “когда дело доходит до трудного выбора того, как выполнить эти обещания, мы снова и снова сталкиваемся с одними и теми же проблемами”.


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