Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру

Какой ваш любимый мульт? Возможно, “Зима в Простоквашино” или, может быть, “Дед Мороз и лето”. Конечно, скорее всего, среди читателей “Дни.ру” найдутся и ценители пластилинового творения 1983 года “Падал прошлогодний снег”.

А сможете ли вы отгадать новогодние мультфильмы не только по кадру, но и по строчкам из песенки? Предлагаем вам проверить свои знания.