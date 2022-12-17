 

Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру

17.12.2022, 13:20, Разное
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Какой ваш любимый мульт? Возможно, “Зима в Простоквашино” или, может быть, “Дед Мороз и лето”. Конечно, скорее всего, среди читателей “Дни.ру” найдутся и ценители пластилинового творения 1983 года “Падал прошлогодний снег”.

А сможете ли вы отгадать новогодние мультфильмы не только по кадру, но и по строчкам из песенки? Предлагаем вам проверить свои знания.


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