 

Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии

17.12.2022, 13:19, Разное
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Забавный оксюморон случился с Никитой Михалковым: владельца Youtube канала “Бесогон” погнали из Италии. Теперь у знаменитого режиссера не получится ни поесть свежайшего прошутто, ни покататься на мопеде по уютным улочкам в льняном одеянии.

Если же говорить более серьезно, то сегодня стало известно, что ФИО именитого режиссера внесено в “черный список” россиян, для которых границы Евросоюза теперь закрыты. Как следствие, доступ к имуществу, оставшемуся на территории ЕС, для тех, кого гонят поганой метлой, также невозможен.

Ровно в такую ситуацию попал Никита Михалков:
в винодельческом регионе Тоскана у режиссера осталась роскошная вилла
La Madonna, занявшая собой целых 11 гектаров. Так что комнаты особняка больше не услышат смех Никиты Сергеевича, а зеркала не отразят то, как ловким движением пальцев режиссер залихватски подкручивает свой знаменитый ус…

Впрочем, многие уверены, что вскоре имение арестуют и пустят с молотка, так что просторные комнаты будут пустовать недолго. Самое интересное, что самого Никиту Михалкова расставание с “итальянской красоткой” не сильно-то печалит.

“Ну я прям горд, что наш с вами “Бесогон” смотрят все”, – радостно объявил Никита Михалков, прокомментировав то, что его с позором, как уверены некоторые, вышвырнули из Италии.


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