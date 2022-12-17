 

Финалисту «Голос 60+» Виктору Зорину шоу не помогло в музыкальной карьере

17.12.2022, 12:55, Разное
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Екатеринбуржец Виктор Зорин признал, что «Голос 60+» не помог ему продвинуть музыкальную карьеру. Обладатель второго места популярного конкурса сам оплачивал даже переезд для участия в шоу, однако оно помогло ему помириться с сыном.

На днях завершился пятый сезон конкурса «Голос 60+» , второе место в нем занял житель Екатеринбурга Виктор Зорин. Несмотря на то, что пенсионер дошел до финала, сам участник признался, что шоу не помогло ему в музыкальной карьере. Член команды Игоря Корнелюка получил за свое участие в программе, как и другие финалисты, 100 тысяч рублей. Главный приз в миллион рублей заработала обладательница первого места Раиса Дмитриенко. По утверждению Виктора Зорина, «Первый канал» не оплачивал ему даже переезд и проживание. Выигранные деньги, по его словам, «мини-маленькой пенсии» он также не сможет направить на развитие творческой работы.

При этом попытка покорить талант-шоу было для Виктора Зорина не первой, ранее он уже три раза присылал свою заявку. 65-летний житель в пятом сезоне спел шлягер из репертуара Олега Газманова «Офицеры». Исполнение так понравилось жюри, что Елена Ваенга даже не сдержала слез. Игорь Корнелюк также заявил, что вышлет видео автору хита, чтобы Газманов оценил выступление пенсионера. Ранее Зорин участвовал в конкурсе «Ты – супер!», который также не поспособствовал ему выйти на новый уровень популярности. Дебютировал на «Голосе» пожилой артист с песней Димы Билана Never Let You Go, в то время, как остальные чаще исполняли романсы. По его словам, всем судьям понравился его вокал, однако далее ему не перезвонили.

Поет Виктор Зорин с детства, кроме того, пенсионер сам информирует песни и делает аранжировки к ним. Сейчас он информирует патриотические песни и музыку, снимает видео. Самостоятельно создает певец и видеоклипы, публикуя затем на собственном канале в YouTube, сейчас их уже около четырех десятков. Стоит отметить, что до участия в «Голосе 60+» пенсионер был в натянутых отношениях с сыном. Однако после того, как отца показали по федеральному телевидению, семья смогла помириться.


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