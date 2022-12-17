 

Продюсер Рудченко осадил Распутину после оскорблений в адрес Анны Asti

17.12.2022, 12:55, Разное
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Продюсер Павел Рудченко резко осадил Машу Распутину после очередного выпуска шоу «Суперстар. Возвращение». Деятеля российского шоу-бизнеса возмутили оскорбления оскорблений звезды в адрес молодой певицы Анны Asti.

Кресло судей очередного сезона конкурса «Суперстар. Возвращение» снова заняла Маша Распутина. В одном из выпусков шоу она оскорбила певицу Анну Asti. По мнению исполнительницы хитов «Ты меня не буди» и «Я родилась в Сибири», молодая конкурентка поет песни без смысла и слушать ее репертуар может только «деградировавшая публика». Ситуация касалась хита «Феникс», который стал одним из дебютных в сольной карьере Анны Дзюбы после ее ухода из дуэта с Артемом Умрихиным. На столь резкие слова ответил продюсер Павел Рудченко, который осадил поп-диву.

Продюсер считает, что таким образом Маша Распутина решила всего лишь громко напомнить о себе, вызвав скандал. Эпатажное заявление о неискренности Анны Asti всего лишь демонстрирует зависть со стороны артистки, популярной в давно минувших 1990-х годах, уверен Павел Рудченко.

По мнению продюсера, бывшая напарница Artikа на данный момент не просто исполнительница с хорошими голосовыми данными. На вокальном уровне Анна Asti уже даже переросла Машу Распутину. Поэтому певица, которой в мае следующего года исполнится уже 59 лет, пытается пиарится на актуальной, модной и популярной у молодежи артистке.


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