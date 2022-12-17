 

Уместны будут и для дома, и для празднования в ресторане: как составить новогодний наряд 2023 с леггинсами

17.12.2022, 12:45, Разное
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Мы привыкли использовать леггинсы для создания повседневных неформальных образов. Мало кто знает, что с этим предметом одежды можно создать весьма эффектные и одновременно удобные вечерние наряды. Например, для празднования Нового года. Вдохновляемся идеями.

Блестящие леггинсы со свитером

Леггинсы и свитер оверсайз — простой и банальный лук. Но стоит вам надеть кофту с открытыми плечами и штаны с пайетками, плюс добавить элегантные туфли — и у вас получается стильный нарядный лук.

Блуза и леггинсы с пайетками

Если нужно сделать образ более строгим и формальным, тогда вместо свитера надевайте рубашку. Прекрасно смотрится вместе одежда черного и золотистого оттенка.

Штаны с лампасами и свитер с рубашкой

Чтобы создать молодежный современный образ, рассмотрите сочетание блестящих леггинсов с лампасами, и черного свитера с рубашкой (ее нужно надеть под низ). Добавить нотку игривости можно за счет свитера с забавным принтом: например, в виде следов от губной помады.

Леггинсы с асимметричным топом

Не думайте, что в контексте праздничного образа уместны только блестящие легинсы или штаны с пайетками. Вы можете включить в лук обычные леггинсы черного цвета без декора, однотонные. В таком случае подберите нарядный топ. Например, асимметричную кофту с одним рукавом. Кстати, топ может быть с блестками.

С платьем или туникой

Если у вас экстремально короткое платье или вы хотите надеть нарядную тунику, тогда сочетайте такой верх с нейтрального дизайна леггинсами. Если верх у вас с оттенком металлик, тогда и штаны могут быть с блеском.

Велюровые леггинсы и кружевная кофта

Если вам хочется создать образ дорогой женщины, соблазнительной красотки, тогда обратите внимание на наряд из велюровых (или бархатных) леггинсов оттенка бордо и черной кофты с кружевными ажурными вставками.

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Леггинсы с принтом и худи

Чтобы образ получился неформальным, по-домашнему теплым и уютным, тогда подберите леггинсы со скандинавским принтом в виде этнических узоров и оленей. Сочетайте такие штаны с худи нейтрального оттенка оверсайз.

Кожаные леггинсы и свитер

Для создания стильного и женственного образа рассмотрите вариант кожаных леггинсов. Можете отдать предпочтение штанам из эко-кожи или с имитацией данного материала. Сочетайте черные леггинсы с кремовым или белоснежным свитером с высоким воротом.

Пончо и леггинсы

Скрыть недостатки фигуры в виде складочек на бедрах и на животе позволит такая удобная одежда как пончо. С пончо лучше всего смотрятся леггинсы.


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